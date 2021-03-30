14nm 终极绽放：英特尔 Rocket Lake-S 即将开售，1499 至 4699 元

IT之家3月30日消息 英特尔最新的第十一代桌面 Rocket Lake-S 系列处理器将于今晚 21:00 准时开售，虽然仍采用 14nm 工艺，但在改换新架构、Thermal Velocity Boost 技术和英特尔多年优化实力的基础上做到了 19% 的 IPC 提升。

值得一提的是，此次英特尔仅上架了酷睿 i5、i7 系列部分型号，预计国内将在晚些时候再上架 i3 和奔腾、赛扬等型号。此外，相比上一代最高 10 核 20 线程的 i9 设计，这一代 i9 仅有 8 核 16 线程配置因此多线程性能恐有所不及。

售价如下：

英特尔 i9-11900K：4699 元

英特尔 i9-11900F：3699 元

英特尔 i7-11700K：2949 元

英特尔 i7-11700KF：2749 元

英特尔 i7-11700F：2349 元

英特尔 i5-11600KF：1699 元

英特尔 i5-11500：1599 元

英特尔 i5-11400：1499 元

参数如下：

IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器采用全新的 Cypress Cove 架构，提升游戏性能。新架构能够实现高达 19% 的 IPC（每时钟指令数）越代性能提升和超高频率的核心，同时它采用搭载英特尔 Xe 图形架构的增强英特尔超核芯显卡。

这代产品还提供了一些新功能，如实时内存超频（支持实时改变 DDR4 频率）、扩展面向 H570 和 B560 芯片组的内存超频支持（支持更多英特尔用户体验超频功能）、高级矢量扩展指令集 (AVX)2 和 AVX-512 电压保护频带固定调整模式和支持更广泛时序和 Gear 2 的全新集成内存控制器等（还支持 Gear 1）。

据悉，借助 DDR4-3200MHz 内存支持以及多达 20 条的 PCIe4.0 通道、英特尔快速视频同步技术、增强型媒体（10 位 AV1/12 位高效视频编码、解码和端到端压缩）、增强型显示（集成 HDMI2.0、HBR3）及独立的 Thunderbolt 4 和英特尔 Wi-Fi 6E 支持等更多特性，英特尔 11 代酷睿 S 系列台式机处理器可带来不错的游戏性能。