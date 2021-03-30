特斯拉联手丰田，考虑开发一个小型电动 SUV 平台

3 月 30 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉和日本最大的汽车制造商丰田正考虑联合开发一个小型电动 SUV 平台。

据日本汽车行业的一名官员称，自去年以来，丰田和特斯拉一直在审查合作关系，目前正接近最后阶段。

据悉，特斯拉和丰田之前也有过合作。2010 年的时候，这两家公司同意联合开发电动汽车，并在 2012 年推出了配备特斯拉电池系统的丰田 RAV4 电动汽车。然而，由于销售不佳等各种原因，丰田和特斯拉之间的合作于 2017 年结束。

作为最被看好的电动汽车制造商，特斯拉股价涨势如虹。去年 6 月 10 日，该公司股价首次突破 1000 美元，推动该公司市值超过丰田汽车，成为全球第一车企。

据悉，特斯拉在 2014 年进入日本市场，当时它的规模还远不及日本的汽车制造商。事实上，日本是特斯拉最早开始销售汽车的亚洲市场之一，但在进入日本市场大约 7 年之后，汽车的销售速度仍远低于该公司的预期。

外媒报道称，特斯拉在日本的销量每年约为 1000 辆，未来很可能会大幅增长。目前，特斯拉正做出更广泛的努力，以在日本拓展业务。为此，该公司大幅降低了其旗舰车型 Model 3 在日本的价格，以让 Model 3 对日本电动汽车购买者更具吸引力。