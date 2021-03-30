特斯拉爆罕见 “丑闻”：几百名买车人遭遇账户重复扣款

北京时间 3 月 30 日凌晨消息，据报道，美国纯电车龙头企业特斯拉日前爆出了一宗罕见的消费者纠纷。一些消费者抱怨称，他们购买特斯拉电动车，结果买一辆车被收了两份钱。这些消费者正在争取得到退款。

▲ 新闻主角李克里斯托弗

近日，美国南加州地区的消费者斯莱特（Tom Slattery）、李克里斯托弗（Christopher T. Lee）以及皮特森（Clark Peterson）对新闻界介绍说，上周他们付款购买特斯拉纯电车，结果令人震惊的是，他们发现特斯拉进行了两次收费，在没有授权或者提醒的情况下，从银行账号中划走了两辆车的费用。他们后来要求特斯拉退款，但是过程并不顺利。

媒体查看了各种记录，包括特斯拉电动车购买协议、银行声明，以及和特斯拉的联系信息，最终证实了上述消费者的抱怨内容。

其他两位不愿意透露姓名的消费者也表示，他们的信用卡遭到了特斯拉两次扣款，对此感到十分郁闷。其中一个消费者信用卡出现了透支，需要支付透支费，此外也面临高额还款额负担。

目前，特斯拉 Model 3 2021 款的价格为 3.7 万美元，两次扣款意味着消费者账户被划走了大约 7 万美元。

到目前为止，特斯拉官方尚未对消费者重复扣款事件发表评论。媒体对该公司提出的问题包括有多少消费者遭遇重复扣款，这一问题如何影响到特斯拉季度新车发货量，以及特斯拉是否能快速对消费者退款，以及消费者未来遇到这种情况该如何处理。

美国金融科技行业人士埃克森（Dave Excell）表示，在电子商务和银行业，重复收费扣款实际上是一个常见问题。

埃克森表示，一些处理交易付费的平台实际上可以利用所谓的 “防止重复交易”功能来避免重复扣款发生。不过这些支付平台也需要足够灵活，允许一些正常的重复支付交易发生，比如企业每月向员工支付工资，或者是某位老人在同一天给自己的多个孙子孙女们转账 50 美元。

对于买一件商品却被扣款两次的消费者，埃克森建议，最佳做法是找到商家，通知了发生了扣款错误，要求退款。这是最简单的方法。如果消费者联系银行，要求取消某个已经发生的支付交易，这一过程耗时漫长，银行还需要和商家进行协调。

消费者故事一

3 月 24 日，上述消费者斯莱特收到了特斯拉一个短信，他非常兴奋。特斯拉通知称，他在一月份订购的 Model Y 新车将会在三天内通过无接触方式配送到他家里。

特斯拉将会把新车停在斯莱特家门口，他可以利用特斯拉软件作为钥匙进入新车。斯莱特介绍说，这和他在 2019 年购买特斯拉 Model 3 时的体验不一样。虽然发现了一些瑕疵并进行维修，他仍然在开那辆老 Model 3。

在疫情期间，特斯拉发明了无接触配送方式保障消费者安全。斯莱特需要做的就是完成订购过程，包括上传保险文件、汽车牌照信息，选择支付方式。

在消费者在线支付定金时，特斯拉目前支持比特币或 ACH（美国自动清算中心）直接账户支付。由于没有更多选择，斯莱特提供了自己的银行账号和必要信息，授权了一次转账交易。

第二天早上斯莱特在查看账户时发现，账户上被划走的钱比正常数字多了 5.3 万美元。这也是他购买的高配版（长续航、四驱版）Model Y 的价格。

面对重复扣款，斯莱特迅速通过电话和短信联系特斯拉。但是一天之内没有结果，对方要不是无人接电话，要不就是无法对退款给出明确答案。

随后，斯莱特开车前往特斯拉在加州 Burbank 的专卖店和售后服务中心，和销售以及配送人员面谈重复收费问题。

斯莱特介绍说，特斯拉工作人员让自己和银行联系，取消重复扣款，但是这种答案无法接受——是特斯拉重复多收取了五万多美元，现在却让消费者自己解决问题？

五天之后，斯莱特仍然等待特斯拉进行退款的书面承诺，尤其是哪一天会获得退款。

在特斯拉告知的第一个配货窗口内，这辆 Model Y 并未送到。斯莱特表示，在重复扣款问题得到解决之前，他将会拒绝配送上门。

这一次的问题对于斯莱特一家来的不是时候。他们正在其他州购买一栋房产，任何资金上发生的问题，可能导致他们全家无法按照预期价格购买房产或是无法按照预期利率获得住房抵押贷款。

消费者故事二

斯莱特并不是唯一遭遇特斯拉重复扣款的消费者。他介绍说，特斯拉专卖店的工作人员称，几百名消费者遭遇了重复扣款问题。

斯莱特至今还没有开上新车，他也暂时不打算放弃特斯拉，但是对于此事他感到气愤。账户上被多划走五万多美元，但是迄今为止特斯拉没有人给他打电话、发电子邮件，在处理问题上没有任何的紧迫感。

银行方面则告知，退款流程最少需要 10 天，多则 45 天。如果通过特斯拉来处理，整个流程会快一些。

另外一个加州消费者皮特斯也有类似的故事。

皮特斯全家一直想购买一辆三排座版本的 Model Y，今年一月，他们如愿订购。

特斯拉错过了最早在二月份的配送时间窗口。上周，特斯拉也通知称，将在三天之内配送到皮特斯家里。特斯拉要求在 3 月 24 日上传保险和银行账户等信息。

随后，特斯拉配送人员通知他具体到货时间，另外也告知他的账户发生了重复扣款。特斯拉工作人员要求皮特斯联系银行，停止支付。然而皮特斯联系银行后得知，资金已经到了特斯拉账户上。

银行的一名客服人员告知皮特森，他并不是唯一发生重复扣款的特斯拉消费者。

特斯拉一名客服人员后来表示，将会在三个工作日内退款。皮特森要求这名客服通过电子邮件或者短信提供详细信息，但是书面文字至今没有发送到。

消费者故事三

另外一位消费者李克里斯托弗也表示，他购买了一辆 Model Y，应该支付的金额是 56578 美元，但是实际上特斯拉扣款两次。

和上述两位消费者不同的是，特斯拉告诉李克里斯托弗，没有记录显示重复扣款。

最终，附近特斯拉售后服务中心的工作人员给他一个电子邮件地址，请他联系特斯拉在加州弗里蒙特办公室的金融部门工作人员，如今他仍然在等待退款。

李克里斯托弗是 YouTube 的视频活跃作者，过去经常做科技测评。他准备把这一次的经历做成一个视频，提醒其他特斯拉消费者避免类似的 “坑”。

他还表示，如果有机会重来，他更愿意用现金支票当面付款，而不是在线支付。