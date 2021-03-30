【IT之家评测室】低调冷酷：万元大雕主板，技嘉 Z590 AORUS XTREME 体验

英特尔 11 代酷睿桌面处理器正式解禁了，随之而来的一大批先前上市的 500 系列芯片组主板产品也迎来了它们的发挥全部功能的空间。技嘉旗下的 AORUS 电竞品牌也在之前推出了技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板，AOURS XTREME 系列产品一直以来就是技嘉旗下的王牌产品，这次技嘉 Z590 AOURS XTREME 主板采用 20+1 相数字供电，相比于上一代 Z490 主板的 16+1 相数字供电更多，在网络配置上也是采用了少见的双网口设计，其中包含 1 个 10GbE 网口和 1 个 2.5GbE 网口，另外还支持 Wi-Fi 6E 网络，当然最新的 Thunderbolt 4 标准也在技嘉 Z590 AORUS XTREME 上得到支持，另外 PCIe 4.0 协议的支持也让 PCIe 接口和 M.2 接口有了更大的性能提升，这些让技嘉 Z590 AORUS XTREME 在高端主板领域有着强有力的话语权。



IT之家已经拿到了技嘉这款顶级的 Z590 主板产品，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板外包装非常有分量，高端的主板产品往往在用料和散热上有非常高的考究，接下来让我们看看技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板实际体验如何。

外观

打开包装映入眼帘的自然是技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板，相比于其他主板产品，技嘉 Z590 AORUS XTREME 在外观上几乎是极度的克制，高级的礼盒包装以及映入眼帘的黑色外甲非常沉稳，当然它确实也非常沉，原因在于技嘉 Z590 AORUS XTREME 采用了一整块纳米碳涂层的金属装甲在主板底部做支撑，既保证了主板的整体强度，又能够利用金属良好的导热性快速散热。

技嘉 Z590 AORUS XTEREM 几乎将所有的内部的接口都做了隐藏处理所有的内部接口集中在主板的右侧和顶部区域，这样就保证了整个主板外观的整洁，这是在其他主板产品中很难看到的。

技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板处理器供电采用了 20+1 相数字供电，采用了 100A DrMOS 以及 8 层电路板，另外还有针对 PCIe 4.0 专用的低抗阻电路板。处理器供电采用 8+8 Pin 供电插座。

散热部分，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板采用了一体式散热装甲，相比于传统的铜管散热，技嘉 Z590 AORUS XTREME 在散热管和散热鳍片上采用了纳米碳涂层，以此提高散热效率。

技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板拥有两路双通道 DDR4 内存，支持 XMP 内存超频技术，最大内存超频可以达到 5100MHz，独立式的布线、钽电容稳流，这些都能有效的降低电磁干扰，提升主板的内存超频能力。

接口隐藏保证了主板整体外观的统一性，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板风扇接口大部分隐藏在右侧的接口区域，其中包含 10 个混合动力风扇插座、8 个温度传感器、1 个噪音侦测探头还有 2 个外接温度传感器插座。这些均由技嘉 SmartFan 6 技术控制，保证主板整体在一个安静、高效环境下运行。

除了散热片地下的 3 个 M.2 接口，技嘉 Z590 AORUS XTREME 在主板右侧还拥有 6 个横向排布的 SATA 3 接口，方便用户进行大容量存储扩展。

关于 RGB 灯效，技嘉 Z590 AORUS XTREME 极为克制，仅在 IO 面板的 “雕牌”Logo 和 M.2 接口散热片下方的 XTREME Logo 处透出，用户可以选择自定义灯带，也可以通过 RGB Fusion 2.0 工具进行调节。

作为技嘉的高端主板产品，技嘉 Z590 AORUS XTREME 还赠送 AORUS Gen4 AIC 扩展卡，这一扩展卡包含 2 组 PCIe M.2 SSD 插槽，支持 RAID 0 磁盘阵列搭建，RAID 0 磁盘阵列最大可以实现 19970MB/s 的读取速度和 16070MB/s 的写入速度。除了 AORUS Gen4 AIC 扩展卡，技嘉还在主板大礼包中附赠了 ESS SABRE HIFI DAC 转换器，方便 HIFI 玩家使用自己的 HIFI 耳机连接电脑，这一点还是非常不错的。

IO 面板接口上，技嘉配备不少前沿的最新接口技术，它包含 Wi-Fi 6E 网络支持模块和蓝牙 5.0 模块，同时附赠 2 根增益天线。另外，技嘉 Z590 AORUS XTREME 还配备双网口，其中包含 1 个英特尔 2.5GbE 网口和 1 个 AQUANTIA 10GbE 网口。其他接口上，技嘉 Z590 AORUS XTREME 拥有 2 个 Thunderbolt 4 接口、8 个 USB 3.2 Gen 2 Type- A 接口。为了方便前面板 IO 扩展，技嘉 Z590 AORUS XTREME 还在靠近内存下方位置预留了 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 扩展接口。音频方面，技嘉 Z590 AORUS XTREME 配备了 ALC1220-V8 音频芯片和 TI Burr-Brown 音频功放芯片，IO 面板上也包含一整组音频接口，为了方便前面板音频扩展，技嘉 Z590 AORUS XTREME 在靠近音频接口位置使用了单独的屏蔽盖进行遮挡，如果不需要前置音频扩展，只要盖上盖子就可以保持主板整体外观的一致性。

整体来看，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板相比于其他主板产品赤裸裸的将 PCB 板上各种接口暴露在外边显的非常的低调，整齐划一的外观设计，让强迫症玩家赏心悦目。

随机附赠的 AORUS Gen4 AIC 扩展卡、ESS SABRE HIFI DAC 转接器以及印有 AORUS Logo 的银灰色专门驱动 U 盘，这些都让技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板如虎添翼。接下来，我们通过具体的性能表现来看一看IT之家手中的这块技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板表现如何。

BIOS 体验

技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板 BIOS 延续了 AORUS 品牌经典的橙黑配色，进入 BIOS 后，映入眼帘的依旧是简单模式下的系统信息，包括 CPU 基频、内存频率、温度等信息。其中可以快速通过 XMP 配置对内存频率进行调整，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板最高可以支持 5100MHz 内存。

进入进阶模式后，技嘉 Z590 AORUS XTREME 主板就提供了很多调整选项，包括内存和 CPU 超频，用户可以根据实际需要调整相关 BIOS 设置。

针对内存超频，11 代酷睿支持 DDR4-3200MHz 内存，热爱折腾的可以通过调节频率、时序额实现更快的内存表现。

系统信息与启动选项与常规的 BIOS 基本上没有太大差别。系统信息展示设备基本硬件信息，而启动设置则和我们紧密相关，现阶段设备启动基本上都在 UEFI 之上，所以在新设备使用前一定要开启 CSM 支持选项，并开启 UEFI 支持。这样才可以顺利启动设备。

除了超频以及常规的信息选项，技嘉 Z590 AORUS XTREME 还支持 Smart Fan 6 智能风扇调节技术以及 Q-Flash BIOS 快速更新。接下来，我们看看技嘉 Z590 AORUS XTREME 在实际应用场景下的体验。

性能表现

IT之家此次对技嘉 Z590 AORUS XTREME 测试的硬件平台如下：

接下来，我们看看英特尔酷睿 i9-11900K 在技嘉 Z590 AORUS XTREME 上的表现，在 CPU-Z 自带的基准测试中，我们分别在默认频率下和超频到全核 5.1GHz 情况下，对这颗锐酷睿 i9-11900K 进行跑分。

默认情况下，单核跑分达到 671 分，多核跑分达到 6987 分；全核超频到 5.1GHz 情况下，单核跑分达到 698 分，多核跑分达到 7180 分。

得益于技嘉 Z590 AORUS XTREME 的 20+1 相稳定供电，英特尔在技嘉 Z590 AORUS XTREME 上可以稳定实现全核 5.1GHz。IT之家随后使用 Prime95 对超频后的处理器进行稳定性测试，在 30 分钟的测试过程中，电脑并没有出现蓝屏或者黑屏情况。

同时在超频模式下还进行了几款游戏的测试。平均帧率测试结果如下：

《德军总部：新血脉》：240

《看门狗：军团》：110

《光明记忆：无限》：115

《刺客信条：奥德赛》：98

《孤岛惊魂：新曙光》：133

《地铁：逃离》：125

《刺客信条：英灵殿》：93

《边境》：109.8

《古墓丽影：暗影》：159

从测试的数据来看，技嘉 Z590 AORUS XTREME 表现不错，基本上可以完全发挥 11 代酷睿 i9-11900K 全部性能，相比于那些花里胡哨 RGB 主板，技嘉 Z590 AORUS XTREME 低调的克制，让我们看到技嘉 AORUS XTREME 系列主板上的用心良苦。

总结

技嘉 Z590 AORUS XTREME 在玩家眼中，绝对是技嘉最顶级的发烧级产品，无论是做工用料，还是散热与供电，都专门针对 11 代酷睿进行了设计。当然，最让人痴迷的，无疑是它强迫症般的外观设计。

顶级的散热设计、10GbE 网口 + 2.5GbE 双网口、Thunderbolt 4 支持、PCIe SSD 扩展卡、20+1 相数字供电…… 这些才是顶级 Z590 主板该有的东西。技嘉 Z590 AORUS XTREME 就像一个低调优雅的西装暴徒，由内而外散发着高贵的气息，目前这款主板正式上市，首发价 11999 元，现在到手价8888元，对于不差钱的玩家来讲，这款主板绝对值得入手。