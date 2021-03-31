Snap 紧跟 Facebook 步伐：研发下一代增强现实智能眼镜

北京时间 3 月 31 日消息，据报道，互联网公司进入硬件领域已经不算是新闻，美国手机聊天服务 Snapchat 的母公司 Snap 早前曾经推出一系列功能比较简单的拍照眼镜，但是市场反应不佳。据悉，该公司正在开发一款新版本的智能眼镜，可以支持完整的增强现实功能。

这款新版本的 Spectacles 智能眼镜，不仅仅是产品线的一个技术升级，也体现了 Snap 公司对于增强现实的野心和开发计划。

之前，Snap 曾经推出若干版本的智能眼镜，但是并未获得成功，媒体甚至传出了大量库存积压，公司进行资产减记的新闻。

据报道，和过去的智能眼镜型号不同，Snap 的新版眼镜不针对普通消费者而是面向开发者和内容制作者。而实际上，这两个群体过去已经和 Snapchat 产生了密切交集，协助推出了各种丰富的特效滤镜，让好友的聊天和社交活动变得更有趣好玩。

Snap 希望借助第三方开发者的力量，推出 Spectacles 新版智能眼镜的更多功能。一旦成熟后，产品将面向普通消费者销售。

基于增强现实技术的新一代智能眼镜已经成为一个热点，苹果、Facebook 等都在开发硬件产品。库克、扎克伯格这两位高管也在多个场合力挺增强现实技术的未来前景。不过和苹果、Facebook 等自行内部开发不同，Snap 希望联合外部开发者共同开发。

媒体指出，考虑到过去销售的拍照眼镜，以及 Snapchat 软件中好玩的增强现实滤镜，Snap 开发增强现实眼镜硬件其实并不令人感到惊讶。

在过去开发眼镜过程中，Snap 出现过产品跳票。截至目前，该公司官方尚未宣布开发 AR 智能眼镜的消息。

Facebook 之前宣布，第一代智能眼镜将会在今年上市销售，但是还不会具备完整的增强现实功能。这款眼镜具备摄像头，将逐步完善增强现实功能。

Spectacles 眼镜系列最新一次升级是推出了 “Spectacles 3”版本，推出了更多摄像头功能，提供 3D 捕捉工具，眼镜的可用性也增强。

值得一提的是，Snap 公司过去也曾经申请了增强现实领域的一些技术专利，表明该公司已经对这类产品进行了长时间的准备。

在过去多年时间里，全球智能手机销量逐步萎缩，科技行业已经开始寻找后手机时代的另外一个革命性个人计算产品，而不少厂商和企业家预测搭载增强现实的智能眼镜将成为手机的接班人。不过，在经历了虚拟现实产品的行业大泡沫之后，也有人对于增强现实的真正前景提出质疑。

增强现实属于 “虚实结合”的技术，在现实世界真实画面上叠加虚拟信息，提供全新的感知体验。作为对比，虚拟现实则完全是计算机软件制造的虚幻世界。