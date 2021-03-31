Arm 发布十年来最大规模技术改革 Armv9 架构，旨在挑战英特尔芯片

北京时间 3 月 31 日早间消息，据报道，Arm 刚刚公布了该公司十年来规模最大的一次技术改革 Armv9 架构，新的设计瞄准的是目前有全球最大芯片制造商英特尔所主导的市场。

Arm 这家总部位于英国剑桥的公司正在为其产品添加新的功能，帮助芯片获得机器学习处理能力，这是一种强大的人工智能软件。另外，该公司的芯片还将添加额外的安全功能，它将锁定更多数据和计算机代码。

Arm 表示，新的芯片设计还将在未来两代移动设备和数据中心服务器的处理器上实现 30% 的性能提升。

Arm 称，本次技术升级是为了为手机、计算机和服务器以及其他设备提供算力支持。当前，数以万计的设备和电器正在连接到互联网，并通过添加更多芯片和人工智能支持的软件和服务获得新的功能。该公司希望，在这个市场上，其技术能够像在智能手机市场上一样无处不在。

Arm 首席执行官西蒙 · 希格斯（Simon Segars）说道：“当我们展望即将由人工智能定义的未来时，我们必须为尖端计算奠定基础，为应对即将到来的独特挑战做好准备。”

Arm 为苹果、三星和高通等公司提供处理器设计和指令集（用于控制半导体的代码）。Arm 的技术被广泛运用在智能手机行业中，并且该公司正在个人电脑和服务器等其他市场站稳脚跟。

当前英特尔在个人电脑和服务器处理器市场上占据着主导地位，然而，随着亚马逊等公司开始越来越多地使用 Arm 的技术来设计自己的芯片，英特尔在市场上的控制力正在下滑。通过推出新的 Armv9 架构，Arm 试图巩固其目前的地位，同时为客户提供更好的工具，从而与英特尔竞争。

当前，英伟达公司正在对 Arm 进行收购。此前软银集团以 400 亿美元的价格将 Arm 出售给了英伟达。这笔交易目前正在等待监管部门的批准。据报道，部分 Arm 客户对这笔交易提出了抗议。