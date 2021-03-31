特斯拉于内华达新建 Semi 电动半挂式卡车生产线，每周生产 5 辆

北京时间 3 月 31 日早间消息，据报道，特斯拉正在建设 Semi 生产线，生产线离内华达 Gigafactory 工厂很近。知情人士透露，特斯拉希望每周能生产 5 辆电动半挂式卡车。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克刚刚表示，近期的电池供应量使特斯拉很难扩大 Semi 卡车的（生产）规模。众所周知，特斯拉内华达 Gigafactory 工厂建在工业园内，去年特斯拉在园区内又拿下一幢建筑，占地超过 50 万平方英尺（约 4.6 万平米）。当时媒体并不知道特斯拉想干什么，但大家猜测很有可能是想生产半挂卡车。现在已经确定的，特斯拉的确准备生产卡车。

知情者透露说，特斯拉正在搭建卡车生产线，但产量不会太高。另外，特斯拉 Austin 工厂如果能增加电池产量，它会在那里量产卡车。

马斯克曾经说过，最终电动半挂卡车的年产量可以达到 10 万辆。分析人士认为，特斯拉想达到此目标可能还要等 3-4 年。目前特斯拉半挂卡车的订单数量已经达到几千台，如果特斯拉能向世人证明卡车在使用时具备经济效益，那它肯定会影响行业，这点没有疑问。

很多公司对卡车感兴趣，比如 Aurora。自 2017 年成立以来，Aurora 已经将 Driver 自动驾驶系统植入 8 种车型，实验证明，系统在卡车上表现最好。最近，Aurora 宣布与沃尔沃合作，两个月前它还与卡车生产商 Paccar 携手。

Paccar 和沃尔沃是全球响当当的卡车制造商，在美国，它们所占的份额合计超过 50%。既然能与它们合作，说明 Aurora 已经成为无人驾驶卡车的重要力量。

美国卡车市场的规模约为 8000 亿美元，全国约有三分之二的消费商品通过卡车运到市场。按照美国劳动法的要求，卡车司机在驾驶总时数达到 11 小时（真正驾驶的时间）之后必须休息 10 小时。如果是长途运输，许多时候要几天才能完成。而且美国卡车产业高度分散，有 20 万家企业，当中 95% 拥有的卡车数不到 100 辆，20% 的里程都是空车行驶。

每年，美国卡车在公路上行驶的里程约为 1700 亿英里，相比客车和轿车差很远，但它们更愿意接受新技术。之前硅谷对卡车技术并不感兴趣，但最近变了。几天前，无人驾驶卡车创业公司 TuSimple 在美国上市，它得到了 Nvidia、UPS 的支持，与大众 Traton 合作。Waymo 也已经与全球最大卡车制造商戴姆勒开始合作。