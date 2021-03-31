Paypal 推出加密货币结算服务，CEO 用比特币买了一双牛仔靴

北京时间 3 月 31 日早间消息，据报道，近日，PayPal 首席执行官丹 · 舒尔曼（Dan Schulman）成为了世界上第一个在 PayPal 上使用比特币购买牛仔靴的人。

这位 63 岁的 PayPal 首席执行官以喜爱牛仔靴和牛仔裤而闻名，他近日在 Paypal 上推出了 “加密货币结账”新服务。该服务允许消费者使用加密货币来购买数百万家在线商家的商品。

在公司发布的一段两分钟视频中，舒尔曼使用加密货币结账服务从 Bronco Western Wear 购买了卢凯塞牌鸵鸟牛仔靴。他说，“这太酷了，就像使用 PayPal、信用卡或借记卡一样，现在你可以使用加密货币来购物了。”

Paypal 的这项新支付服务，允许消费者使用比特币、莱特币、以太坊或比特现金等加密货币来购物。加密货币爱好者希望此举可将数字货币带入一个新时代，使得加密货币可以成为一种实用工具，消费者可以用它来支付基本的商品和服务。在 Paypal 正式宣布加密货币支付服务后，比特币在周二上涨了近 4%。

鉴于比特币及其他加密货币巨大的价格波动性，正确选择加密货币购物的时机可能是一个挑战。在视频中可以看到，舒尔曼同意使用 0.00540884 比特币（当时比特币处于 55279.87 美元的价位）来支付售价 299 美元的牛仔靴。截至周二上午，比特币价格上涨至 59179.62 美元，这说明使用加密货币作为支付工具具有一定的风险性。

Paypal 在周二的声明中称，使用加密货币结账时，将不会收取手续费。取而代之的是，加密货币的转换利差将被纳入加密货币到美元的转换中。