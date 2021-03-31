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石头扫拖机器人 T7S Plus 开启预售：智控升降擦地 + AI 结构光避障，首发价 2799 元

2021/3/31 15:11:51 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家3月31日消息 石头科技 29 日正式发布了 2021 年度旗舰款扫拖机器人 T7S 系列，包括石头扫拖机器人 T7S 和石头扫拖机器人 T7S Plus 两款产品。

其中，石头扫拖机器人 T7S Plus 售价为 3499 元，新品首发价为 2799 元，现已在各大电商平台同步开启预售。

IT之家了解到，石头扫拖机器人 T7S 系列沿袭了家族化圆滑设计，机身采用云白石色，搭配顶面边缘向内环的水波纹设计。

石头扫拖机器人 T7S 系列全球首创智控升降式声波震动擦地模组 “VibraRise”，拥有 3000 次 / 分的高频声波震动擦地系统，并采用了四连杆结构设计与全新 TPU 材质胶刷。

与 T7S 不同的是，T7S Plus 还搭载了 AI 结构光避障功能，采用了 3D 双线结构光 + AI 避障，3D 双线结构光主动式测距，融合多传感器和 AI 算法。

石头扫拖机器人 T7S 系列融入了全新的 RR masonTM 8.0 算法，建图、规划、脱困等核心指标再次升级。其中，T7S Plus 还支持百种泛物体识别避障。

此外，石头扫拖机器人 T7S 系列首次支持自动集尘功能。机器人每次清扫完成后会回到充电座进行自动集尘，避免用户经常倾倒灰尘。气旋桶容量为 1.5L，替换尘袋容量为 1.8L。

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关键词：石头扫地机器人

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