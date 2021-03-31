微软宣布：将通过免费培训让五万失业大军在 “微软生态”就业

北京时间 3 月 31 日下午消息，据报道，新冠疫情造成许多人失去工作，而科技巨头们已经伸出援手。3 月 30 日，微软公司宣布，将通过旗下白领社交网络 LinkedIn 提供技术培训服务，帮助五万人找到就业岗位。

据报道，这五万个就业岗位并非来自微软公司自身，而是来自所谓的 “微软生态系统”，即使用或者销售微软产品的大量企业。

实际上，LinkedIn 的一些培训救助活动在去年就已经开始。在新冠疫情席卷美国后，科技行业或者其他白领行业的就业相对稳定，员工们可以在家里继续工作，不过其他服务业出现了大规模失业潮。LinkedIn 提供了一些免费的数字科技培训服务，其中囊括了软件开发、数据分析、金融分析。

周二，LinkedIn 宣布，将把免费培训延续到今年结束。之前，微软和 LinkedIn 宣布要给 2500 万人提供免费数字技术培训，但是两家公司周二把这个数字提高到了 3070 万人。这些培训对象来自世界各地，但是大部分是美国人。

在一篇宣布免费培训成果的文章中，微软总裁史密斯表示，他完全没有想到还有来自南极洲的 91 人接受了免费培训。

此前微软也表示，在免费培训计划中，如果有地方性的非营利组织参加，则培训效果更好。周二，微软表示将和这些地方性组织进行合作，帮助五万人在未来三年内就业，岗位也和所接受的数字技术培训有关。

这一就业帮助计划最初主要在美国，明年将延伸到其他国家地区。

值得一提的是，这一次提供免费数字技术培训，也是微软公司和旗下两家子公司——LinkedIn 和编程代码托管服务 GitHub 第一次进行密切合作。在早前收购完成之后，微软让这两家子公司保持独立运营。

另外，微软自身的业务也正在从新冠肺炎疫情的影响中逐步恢复正常，3 月 29 日，随着美国华盛顿州疫情缓解，微软已经部分恢复了雷德蒙德市总部和附近园区的办公室上班。

2016 年，微软公司斥资 260 亿美元收购了白领社交网络 LinkedIn，这一收购令外界十分惊讶，因为过去微软一直和互联网板块的社交网络服务 “绝缘”。外界认为微软此举目的是加深和企业以及员工的联系，以便向他们销售微软商用软件和云计算服务。