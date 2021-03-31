微软 Win10 21H2 “太阳谷”将获得新个性化设置：聚焦壁纸、触摸键盘、设备特定用途

IT之家3月31日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 的下一个重大功能更新将在今年 10 月或 11 月的某个时候到来，春季更新不会对操作系统有任何重大改变。微软已经在为 Windows 10 21H2 测试新的 “太阳谷 UI”界面调整，一些变化现在已经在预览版中上线。

桌面聚焦壁纸

最新的预览构建终于包含了对 “Windows Spotlight（桌面聚焦）”的支持，这是一个可以在桌面上显示 Bing 壁纸的功能。当在个性化页面上选择 “Spotlight”选项时，你的桌面将显示美丽的图像，类似于必应在其主页、锁屏和微软 Launcher 启动器上的做法。

此外，这似乎还涉及到机器学习，未来会根据你的喜好显示类似的图片。

如截图所示，你可以通过导航到设置 >个性化 >背景来配置该功能。要启用必应壁纸，请在“背景”下拉菜单中选择 “聚焦收藏”。

值得注意的是，当桌面聚焦功能激活时，你不会在桌面上看到广告，你可以通过点击一个名为 “spotlight”的小工具来了解更多关于壁纸的信息。

IT之家获悉，这个功能完全是可选的，用户可以完全禁用，这样就不用担心微软强迫用户使用必应推荐了。

触摸键盘个性化

微软还推出了新的 “触摸键盘”个性化设置，帮助你改变触摸键盘的外观。

例如，你可以很快改变按键的颜色或边框、背景不透明度级别、键盘比例等。

设备使用 “特定用途”功能

第三个新的个性化设置是 “设备使用情况”，这是一个新功能，通过获取微软提供的工具和服务推荐来优化你的 Windows 体验。

这个功能也是完全可选的，用户必须分享自己的数据才能进入推荐列表。目前，微软正在测试游戏、功课、创意、娱乐、商务和家庭六大类。

除了这些个性化选项之外，微软还在为文件资源管理器开发流畅设计的 UI 和新图标。

所有这些改进都将在今年晚些时候发布到 Widows 10 生产制造版本上。