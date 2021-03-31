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微软 Win10 21H2 “太阳谷”将获得新个性化设置：聚焦壁纸、触摸键盘、设备特定用途

2021/3/31 10:00:09 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月31日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 的下一个重大功能更新将在今年 10 月或 11 月的某个时候到来，春季更新不会对操作系统有任何重大改变。微软已经在为 Windows 10 21H2 测试新的 “太阳谷 UI”界面调整，一些变化现在已经在预览版中上线。

桌面聚焦壁纸

最新的预览构建终于包含了对 “Windows Spotlight（桌面聚焦）”的支持，这是一个可以在桌面上显示 Bing 壁纸的功能。当在个性化页面上选择 “Spotlight”选项时，你的桌面将显示美丽的图像，类似于必应在其主页、锁屏和微软 Launcher 启动器上的做法。

此外，这似乎还涉及到机器学习，未来会根据你的喜好显示类似的图片。

如截图所示，你可以通过导航到设置 >个性化 >背景来配置该功能。要启用必应壁纸，请在“背景”下拉菜单中选择 “聚焦收藏”。

值得注意的是，当桌面聚焦功能激活时，你不会在桌面上看到广告，你可以通过点击一个名为 “spotlight”的小工具来了解更多关于壁纸的信息。

IT之家获悉，这个功能完全是可选的，用户可以完全禁用，这样就不用担心微软强迫用户使用必应推荐了。

触摸键盘个性化

微软还推出了新的 “触摸键盘”个性化设置，帮助你改变触摸键盘的外观。

例如，你可以很快改变按键的颜色或边框、背景不透明度级别、键盘比例等。

设备使用 “特定用途”功能

第三个新的个性化设置是 “设备使用情况”，这是一个新功能，通过获取微软提供的工具和服务推荐来优化你的 Windows 体验。

这个功能也是完全可选的，用户必须分享自己的数据才能进入推荐列表。目前，微软正在测试游戏、功课、创意、娱乐、商务和家庭六大类。

除了这些个性化选项之外，微软还在为文件资源管理器开发流畅设计的 UI 和新图标。

所有这些改进都将在今年晚些时候发布到 Widows 10 生产制造版本上。

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关键词：Windows 10微软

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