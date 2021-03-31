芝加哥商品交易所将于 5 月推出微型比特币期货合约

3 月 31 日消息，据国外媒体报道，美国衍生品交易所芝加哥商品交易所 (CME)将于 5 月推出规模较小的比特币期货合约，为机构和个人交易员对冲现货市场风险提供又一种工具。

CME 在周二的一份声明中表示，新合约价格为 1 比特币的十分之一，将于 5 月 3 日开始交易。CME Group 股票指数和另类投资产品全球主管 Tim McCourt 在一次新闻发布会上说：“微型比特币期货的引入直接回应了众多客户对微型合约的需求，并将为参与者提供更多的选择和精确度，使其能够在 CME Group 以透明和高效的方式交易受监管的比特币期货。”

CME 于 2017 年 12 月推出了比特币期货合约。自推出首个比特币期货合约以来，加密衍生品交易稳步上升。据报道，1 月份 CME 比特币期货的日均交易量跃升了 57%。而这种微型期货将也具有与标准比特币期货类似的特点。

整个加密衍生品市场正在升温。CoinMarketCap 的数据显示，2020 年 12 月，加密衍生品交易价值超过 1.3 万亿美元，占整个市场的 55%。而在 2020 年下半年，CME 的交易额排名攀升，并在 12 月底成为最大的比特币期货交易所 (按未平仓合约计算)，不过最近已滑落至第四位。