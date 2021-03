FF 任命九名全球董事会成员，将在 "借壳" 完成后生效

3 月 31 日,Faraday Future (FF) 宣布,在与 Property Solutions Acquisition Corp(以下简称 "PSAC")(纳斯达克交易代码:PSAC)之间的合并交易完成后,将任命新的九名董事会成员。

新董事会将由包括科技、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等不同行业的专家组成。董事会成员包括 FF 全球首席执行官 Carsten Breitfeld(毕福康)、现任 FF 董事会成员 Brian Krolicki、Matthias Aydt、Christine Harada、Lee Liu(刘辉)、Sue Swenson、Jordan Vogel、Scott Vogel 和 Bob Ye(叶青) 。

董事会成员拥有在企业事务和公共领域的深厚资历,将有助于 FF 实现为市场打造前沿产品与技术的承诺。董事会成员丰富的内外部视角、创新理念和丰厚的行业积累与知识,都将帮助 FF 实现使命和战略目标。

"我们很荣幸这些多元化的行业领军人物能够在 FF 上市这个关键时间节点加入我们,"FF 全球首席执行官毕福康说。"我们的新董事会成员将为 FF 提供宝贵的经验和领导力,并帮助指导 FF 91 发布的运营准备和建设工作。"

3 月 26 日,FF 宣布已筹集到近 1 亿美元的债权融资,该轮债权融资由 Ares 领投,Birch Lake 等现有贷款方也参与了本轮融资。Birch Lake 仍然是主要债权购买方和担保融资机制的抵押代理人。

目前,FF 91 预量产车正在全美各地进行最后阶段的产品测试,测试内容包括动力总成、续航里程以及各类气候条件下的性能表现等。同时,FF 91 的 I.A.I 系统也正在进行全面迭代和升级测试。

更为重要的是,在多家合作伙伴的支持下,FF 中国业务落地也在顺利启动。近日,FF 宣布新晋加盟的 FF 中国区 CEO 陈雪峰将全面领导 FF 中国业务,进一步夯实 FF 独一无二的中美双主场优势。

FF 近日宣布了与 PSAC 的合并交易计划。该交易预计将于 2021 年第二季度完成,交易完成后,FF 的股票将开始在纳斯达克交易,股票代码为 "FFIE"。其中的 I 代表智能(Intelligent)和互联网(Internet),E 代表生态(Ecosystem)和电动车(Electric),表明 FF 不仅是一家电车公司,而且是一家互联网高科技 AI 产品公司,软件公司和用户生态公司。此次交易验证了 FF 的创始愿景,即打造一个基于技术和产品创新的出行生态系统 。FF 的旗舰电动车型 FF 91 计划在合并完成后约 12 个月内推出。

附:FF 全球董事会成员简介

Matthias Aydt – Matthias Aydt 目前负责 FF 的产品定义和商务拓展团队。加入 FF 之前,他曾在中国和德国的汽车公司(如保时捷)和 OEM 供应商任职多年,带领项目管理和整车工程团队。Matthias 名下的注册专利超过 15 项。

Dr. Carsten Breitfeld(毕福康博士) – 毕福康博士是 FF 的全球首席执行官,也是世界知名的电动出行行业专家,他拥有机械工程博士学位。在 2019 年 9 月加入 FF 之前,他是电动汽车初创公司拜腾 (BYTON)的联合创始人,并出任董事长兼首席执行官。在这之前,毕福康博士在宝马任职 20 年,担任宝马集团副总裁和 i8 项目负责人,i8 项目诞生了改变格局的 i8 豪华插电式混动车型。

Christine Harada - Christine Harada 在政府管理咨询机构拥有超过 25 年的领导经验。目前,Christine 是 Ridge-Lane Limited Partners 的合伙人。她还担任 Rekor Solutions(纳斯达克交易代码:REKR)的独立董事,并是 Millennium Institute 和 U.S. Green Building Council of Los Angeles 的董事会成员。Harada 曾担任 i(x) Investments 的总裁,该公司是一家投资控股公司,投资包括可再生能源在内的人类需求的关键领域。她曾被任命为联邦首席可持续发展官。在此之前,Christine 曾任美国总务管理局代理幕僚长,并担任副局长、政府政策和首席采购官。此外,Christine 也曾在 Boston Consulting Group 和 Booz Allen Hamilton 拥有十年的管理咨询工作经验。

Brian Krolicki – Brian Krolicki 是私人银行业的资深人士,也是市政金融的专家。他的职业生涯始于华尔街,曾在 Smith Barney 和 Bankers Trust Company 等知名公司工作。在他长达 24 年公共服务领域职业生涯中,Brain 曾先后四次以压倒性的胜利赢得了内华达州副州长和州财政部长的选举。在担任内华达州财长期间,Brian 当选为美国财政部长协会(NAST)主席,并成立了 NAST 公司管理委员会。他曾担任 NAST 基金会主席,该基金会在全美范围内推广金融知识和教育。Brian 目前是 FF 董事会的独立董事,也是 Vislink Technologies, Inc. 和 Nevada Nanotech Systems 的董事会成员。

Lee Liu(刘辉) – 刘辉是一位经验丰富的科技和互联网行业高管,也是一位人力资源专家。目前,刘辉担任 King Maker Company(KMC)的创始人和首席执行官,以及专注于人力资源开发的全国性社团 -- China Intelligent Management Association (CIMA)的主席。在组建 KMC 和 CIMA 之前,他曾任百度公司人力资源高级副总裁和百度云业务董事长。在加盟百度之前,刘辉曾在摩托罗拉公司担任多个跨地区、跨国家的管理职务,包括全球人力资源副总裁。

Sue Swenson - Sue Swenson 为 FF 带来了领导全球科技公司的丰富经验,她领导过的公司包括 PacTel Cellular、T-Mobile、Leap Wireless、Sage Software、Antrinsic, Inc.、Amp'd Mobile, Inc. 和 Cellular One 等。她的公共董事会经验包括 Vislink Technologies, Inc.、Harmonic, Inc.、Sonim Technologies、Wells Fargo、Inseego Corp. 等。她是美国商务部 First Responder Network Authority 的前主席和成员,该机构覆盖美国全部 56 个州、地区和联邦。

Jordan Vogel - Jordan Vogel 自 2001 年以来一直积极活跃于纽约的房地产投资和管理领域。作为 Benchmark Real Estate Group, LLC 的联合创始人和管理成员,Jordan 负责公司自 2009 年成立以来的所有收购工作。在共同创立 Benchmark 之前,他曾在 SG2 Properties, LLC 工作,负责管理公司的收购小组。在加入 SG2 之前,Jordan 曾在 William Moses Co., Inc. 工作,该公司拥有并管理位于曼哈顿的豪华公寓资产,他负责资产管理和公司投资的日常运营。Jordan 是 Property Solutions Acquisition Corp. 和 Property Solutions Acquisition Corp. II 的董事长和联合首席执行官。

Scott Vogel - Scott Vogel 是 Vogel Partners, LLC,一家私人投资和咨询公司的管理成员。在成立自己的公司之前,Scott 在 Davidson Kempner Capital Management 担任了 14 年的董事总经理。他还曾在 MPF Investors 以及 Chase Securities, Inc. 的投资银行部供职。在 Scott 的职业生涯中,他曾在多个公共董事会任职。

Bob Ye(叶青) – 叶青目前负责 FF 亚洲和中国区域的商务拓展和资本相关工作。在加入 FF 以前,叶青在消费者电子行业有超过 12 年的产品管理经验,也有在欧洲、美国和中国的全球管理经验。他曾担任过乐视北美总裁、华为欧洲的国家区负责人等。叶青也是 FF 的前董事会成员。