小鹏汽车目标是 2025 年以前做到高等级辅助驾驶

IT之家 3 月 31 日消息 小鹏汽车 CEO 何小鹏在 NGP 远征活动上表示：我们的内部目标是 2025 年以前做到高等级辅助驾驶。

众所周知，目前自动驾驶在业内分为 L0 至 L5 六个等级，这也是常用的自动化 / 自动驾驶车辆的全球行业参照标准。六档标准从无自动化至辅助驾驶、部分自动化、有条件的自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶分别列出，目前行业绝大部分处于 L0 至 L2 等级，量产型 L3 似乎只有本田 Legend。

IT之家了解到，六个等级可简单总结如下：

L0 ：驾驶员完全驾驶



L1 ：驾驶系统有时能够辅助驾驶员完成某些驾驶任务；



L2 ：系统能够完成某些驾驶任务，但驾驶员需要监控驾驶环境，完成剩余部分，同时保证出现问题，随时进行接管，自动系统的错误感知和判断有驾驶员随时纠正。L2 可以通过速度和环境分割成不同的使用场景，如环路低速堵车、高速路上的快速行车和驾驶员在车内的自动泊车；



L3 ：既能完成某些驾驶任务，也能在某些情况下监控驾驶环境，但驾驶员必须准备好重新取得驾驶控制权（自动系统发出请求时）。所以在该层级下，驾驶者仍无法进行睡觉或者深度的休息。由于 L3 的特殊性，目前看到比较有意义的部署是在高速 L2 上面做升级；



L4 ：在某些环境和特定条件下，能够完成驾驶任务并监控驾驶环境；L4的部署，目前来看多数是基于城市的使用，可以是全自动的代客泊车，也可以是直接结合打车服务来做。这个阶段下，在自动驾驶可以运行的范围内，驾驶相关的所有任务和驾乘人已经没关系了，感知外界责任全在自动驾驶系统；



L5 ：自动驾驶系统在所有条件下都能完成的所有驾驶任务。

值得一提的是，除 SAE International（国际汽车工程师学会）所指定的这五个等级外，深圳此前颁布的征求意见中也提到了我国的三个自动驾驶等级，可简单对应 L3\L4\L5 三个等级。