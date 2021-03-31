小鹏汽车目标是 2025 年以前做到高等级辅助驾驶

IT之家 3 月 31 日消息 小鹏汽车 CEO 何小鹏在 NGP 远征活动上表示：我们的内部目标是 2025 年以前做到高等级辅助驾驶。
众所周知，目前自动驾驶在业内分为 L0 至 L5 六个等级，这也是常用的自动化 / 自动驾驶车辆的全球行业参照标准。六档标准从无自动化至辅助驾驶、部分自动化、有条件的自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶分别列出，目前行业绝大部分处于 L0 至 L2 等级，量产型 L3 似乎只有本田 Legend。
IT之家了解到，六个等级可简单总结如下：
L0 ：驾驶员完全驾驶
L1 ：驾驶系统有时能够辅助驾驶员完成某些驾驶任务；
L2 ：系统能够完成某些驾驶任务，但驾驶员需要监控驾驶环境，完成剩余部分，同时保证出现问题，随时进行接管，自动系统的错误感知和判断有驾驶员随时纠正。L2 可以通过速度和环境分割成不同的使用场景，如环路低速堵车、高速路上的快速行车和驾驶员在车内的自动泊车；
L3 ：既能完成某些驾驶任务，也能在某些情况下监控驾驶环境，但驾驶员必须准备好重新取得驾驶控制权（自动系统发出请求时）。所以在该层级下，驾驶者仍无法进行睡觉或者深度的休息。由于 L3 的特殊性，目前看到比较有意义的部署是在高速 L2 上面做升级；
L4 ：在某些环境和特定条件下，能够完成驾驶任务并监控驾驶环境；L4的部署，目前来看多数是基于城市的使用，可以是全自动的代客泊车，也可以是直接结合打车服务来做。这个阶段下，在自动驾驶可以运行的范围内，驾驶相关的所有任务和驾乘人已经没关系了，感知外界责任全在自动驾驶系统；
L5 ：自动驾驶系统在所有条件下都能完成的所有驾驶任务。
值得一提的是，除 SAE International（国际汽车工程师学会）所指定的这五个等级外，深圳此前颁布的征求意见中也提到了我国的三个自动驾驶等级，可简单对应 L3\L4\L5 三个等级。
有条件自动驾驶，是指自动驾驶系统在其设计运行条件内持续执行全部动态驾驶任务，驾驶人以适当方式执行动态驾驶任务接管；
高度自动驾驶，是指自动驾驶系统在其设计运行条件内持续执行全部动态驾驶任务和动态驾驶任务接管；
完全自动驾驶，是指自动驾驶系统在任何行驶条件下持续执行全部动态驾驶任务和动态驾驶任务接管。