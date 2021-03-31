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屏下旗舰中兴 Axon30 系列开始预热，或将于 4 月 30 日前后发布

2021/3/31 23:35:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 31 日消息 随着本月中兴 S30 系列的落幕，中兴终于迎来了今年的旗舰机型——中兴 Axon30 系列，就目前官方透露出的内容可知将包括 Axon30  Pro 和 Pro+，预计至少为三个版本。

周所周知，4 月只有 30 天，而此前 @数码闲聊站 等数码博主 爆料称中兴 Axon30 系列确认将于 4 月发布

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中兴手机今日表示，开启一个截止到 4 月 30 日的活动，而考虑到一般营销活动的结束日期都是正式发布日或官宣日左右，而就目前看来中兴 Axon30 系列将于 4 月 30 日前后发布的可能性较高。

就目前已知的内容中兴 Axon 30 Pro 将搭载高通骁龙 888 芯片，内置 4500mAh 电池，支持 55W或65W 快充，采用 1080p 分辨率的维信诺出品的屏下前摄显示面板，刷新率和触控采样率为 120Hz/360Hz，支持 10bit 色彩，前置 44MP 镜头，后置三颗 64MP 主摄，运行全新的 MyOS，且配备双扬声器、线性马达等。

预计该机 Pro+ 版本同样搭载骁龙 888 芯片，目前尚不清楚基础版和其他信息，IT之家之后将为大家带来更多内容。

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关键词：中兴

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