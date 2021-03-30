中兴 S30 系列手机正式发布：144Hz 刷新率屏幕，最高 6000mAh 电池

IT之家3月30日消息 中兴今晚 7 点举办了 S30 系列新品发布会，发布了 S30、S30 Pro、S30 SE 三款新品手机，三款手机均配备了居中单挖孔直屏。

中兴 S30 Pro

中兴 S30 Pro 搭载了骁龙 768G 处理器，电池容量 4200mAh，支持 55W 快充。三围尺寸为 163x 75 x7.8mm，重量 178g。

屏幕方面，中兴 S30 Pro 搭载了 6.67 英寸的 AMOLED 超高清大屏，支持 144Hz 的超高刷新率、360Hz 的触控采样率、10.7 亿色彩、800 尼特峰值亮度、三重护眼保护。

摄像头方面，中兴 S30 Pro 配备了 4400 万像素的超清美颜前置摄像头，支持实时视频滤镜、AI 人像摄影大师，6400 万像素全场景四摄，支持视频双路防抖，智能 Vlog 短视频、轻松拍摄、畅快分享。

中兴 S30

中兴 S30 搭载天玑 720 处理器，以及 4000mAh 电池，支持 30W 充电，拥有 5G 超级天线 3.0 的强信号、快下载能力，支持快速抢红包和高铁模式。

其余方面与中兴 S30 Pro 相同。

中兴 S30 SE

中兴 S30 SE 搭载了天玑 700 处理器，配备了 6000mAh 大电池，屏幕方面与 S30 、S30 Pro 相同，同样拥有 5G 超级天线 3.0 的强信号、快下载能力，支持快速抢红包和高铁模式，128G 存储。

中兴 S30 SE 配备了 4800 万像素 AI 三摄模组，多人实时视频美颜、智能 Vlog、超级夜景，同样给你极好的拍照体验。

IT之家了解到，中兴 S30 系列将于 4 月 3 日全渠道开售，S30 Pro 售价 2998 元，S30 售价 2198 元起，S30 SE 售价 1698 元。