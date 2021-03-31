搭载华为 HiCar 和 HiLink 的电动 SUV 岚图 FREE 开启预售，31.36 万起

岚图汽车今日宣布岚图 FREE 开启预售，增程版和纯电版同步接受预订，全国统一预售价 31.36 万元 - 33.36 万元，提供线下全直营渠道和线上 App 两种购车方式，

据悉，该车拥有一体式可升降三联屏、L2+高级智能驾驶辅助、人脸识别、华为车规级5G T-BOX等，车机系统采用了华为HiCar，还支持华为HiLink，详情可查看官网。

岚图 FREE 目前已进入批量试生产阶段，将于第三季度交付用户。





岚图 FREE 增程电动版全国统一预售价 31.36 万元，NEDC 续航 860 公里；岚图 FREE 纯电动版全国统一预售价 33.36 万元，NEDC 续航 505 公里。

自 3 月 31 日起，预售期间预订的用户，可享受免费充电桩及安装服务、终身三电质保、终身免费充电等 8 项服务。首发纪念版可选择星海蓝和云清蓝两种车色。首发纪念版限量 2021 台，预售阶段成功预订用户可享有优先购买权。

同时，预售期间岚图 FREE 提供杜若白、玄英黑、青云灰、星海蓝、云清蓝、流光金等 6 种车身颜色，深色、米棕、西沙蓝（仅首发纪念版）3 种内饰颜色可选。

岚图汽车将通过 “岚图汽车”App、小程序、官方网站等数字化平台响应消费者需求。在 “岚图汽车”App 上，用户可完成预约上门试驾、个性化选购、生成订单、在线支付，同时也可看到整车从订单生成、匹配、生产制造、物流、交付等全过程信息。

