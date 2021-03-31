小米 9SE 获推 MIUI12.5 稳定内测版

IT之家 3 月 31 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，小米 9 SE 现已接收到 MIUI vI2.5.1.0.RFBCNXM 版本推送，更新包体积约 2.4GB大小，预计将于近期推送到全部参与内测的用户手中。

系统

新增 安卓首创手势 Turbo，极速响应，流畅于心

新增 算力升级，20 倍渲染力，渲出大精彩

新增 机型分级，不同手机，都更流畅

优化 系统优化，更轻、更快、更省电

系统动画设计

新增 全新 MIUI 光锥动效架构，全场景动画体验大幅提升

新增 顶尖美学和动效设计，通感可视，感受真实

系统触感设计

新增 提炼现实反馈，建立丰富触感库，带来自然触感体验

系统声音设计

新增 通知音自然博物馆，听见万物，身临其境

新增 百种环球生物之声，生灵之美，声声不息

新增 专为双扬声器设计的系统音效

超级壁纸

新增 雪山超级壁纸

隐私保护

新增 剪切板隐私保护，曝光应用读取剪切板行为，智能判断合理读取

新增 模糊定位，基于差分隐私技术保护你的位置信息

新增 首家全面启用沙盒机制的安卓系统，支持单独设置敏感信息读写权限

新增 曝光网页行为记录，拦截敏感、恶意行为

新增 上网防追踪，你的行为只有你知道

新增 应用商店每个 APP 都自带隐私说明

新增 隐私风险检测

新增 相册图片防误删

新增 敏感权限危害和隐患教育

新增 危险权限启用的增强提示和拦截

优化 隐私保护页面全面升级

笔记

新增 思维笔记功能，手机上的结构化书写利器，一键生成脑图

新增 涂鸦功能，精心调校四种画笔，细腻还原真实笔触新增涂鸦快速绘图功能，包括规则图形长按自动修正以及直线端点自动连接

新增 全局待办升级为「速记」，随时查看笔记、待办、摘录

新增 摘录功能，支持将图片、文字、链接一键摘录至笔记 (需在商店中升级至 3.1.0 级以上版本)

新增 动态网格排版，构建文字秩序之美，让不同字号，同样优美

便签全面升级为「笔记」

MIUI+

手机电脑之间，协作无间

支持电脑端查看手机通知，点击通知打开手机应用

支持手机端应用随时切换到电脑端继续使用

支持手机端、电脑端剪贴板双向同步，一端复制，一端粘贴

支持手机拍照、截图，实时同步到 PC 端使用

支持手机端浏览的网页，电脑直接打开继续浏览

支持电脑端拖拽文件到「MIU I+」面板传输至手机

全新 MIU I「文件管理」、「笔记」支持电脑大屏版本

自由窗口

新增 聊天类应用通知支持长按下拉进入小窗

新增 迷你小窗与全屏应用快速互换

新增 “小窗胶囊”功能，应用处于迷你小窗时提示应用关键信息

小米健康

新增 手机摄像头检测心率

新增 手动开始跑步、步行、骑行运动，并上线多种运动视频课程

优化 灵弦技术 2.0，自动运动识别更精准

桌面

新增 下载应用水波纹效果动画

新增 卸载应用粒子爆炸效果动画

新增 全新应用文件夹设计

新增 支持选择多任务横向排布方式

全能投屏

新增 视频投屏画面自适应电视屏幕比例

新增 小窗投屏应用音频与手机应用音频分设备播放

小米云服务

新增 照片秒转 PDF

新增 密码管家，一键加密帐号密码数据到云端

新增 共享设备位置，协助设备查找

新增 关机前支持自动定位

小米营业厅

新增 支持管理多张手机卡，便捷查询、缴费

输入法

新增 滑动底部区域，快捷移动光标

新增 键盘底部功能键支持切换语言与切换键盘

新增 长按键盘底部功能键唤出更多功能

新增 底部全面屏键盘优化功能区适配个性皮肤

主题

新增 第三方字体支持粗细无极调节

优化 聚合系统壁纸、动画、声音等个性化功能

浏览器

新增 简洁版下支持自定义壁纸

优化 浏览器内核，加载速度更快

小米 9 SE 发布于2019年2月20日，定位小屏旗舰手机，该机首发骁龙 712 移动平台，该芯片采用10nm制程工艺，采用与骁龙845相同的Kryo CPU，最高主频为2.3GHz。搭载旗舰级的后置三摄。