小米造车第一辆房车什么样：手机全操控，配备影院模式、小爱看家、温暖如春

IT之家3月31日消息 昨天小米公司举行了小米春季发布会（下），发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。IT之家获悉，雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

IT之家获悉，而小米造车的决定来自米粉的支持。雷军称，从个人设备，到智能家庭、智能办公，再到智能出行，小米将用科技的力量，全力为米粉提供全方位、全场景的美好智能生活。

小米的第一辆车是房车，为了满足一位粉丝的愿望：如果能把小米的智能家居搬到一辆房车上，一定会很酷。

“装有小米智能家居的房车”，会是什么样子？

官方介绍。它配备了二十多种小米的智能产品，组合成多个智能家居场景，所有设备都可以用小爱同学和手机操控。比如一句话就能开启影院模式，幕布降下、氛围灯渐亮，尽情享受声与影的沉浸世界！

不仅如此，这个「家」还有了更多守护。一句 “小爱同学，看家”，开启智能安防模式，房车内外所有情况，都能第一时间掌握。

车内的小米电视、空调、智能灯、智能窗帘将自动关闭，警戒模式打开，门窗感应器、人体感应器会将监测到的异常情况，第一时间发到车主的手机上，走得再远，都不会太远。

智能的美好，也不只是温度、湿度刚刚好。24℃，是每一晚入睡时的温度，即便窗外狂风冷雨，车内仍如初春般舒适。

除了米家新风机、加湿器等，车内还配置了米家洗烘一体机、米家吸尘器、小米台式净饮机… 几乎覆盖了起居、娱乐的方方面面。