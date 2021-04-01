FF 任命九名全球董事会成员，贾跃亭发文祝贺

4 月 1 日消息，昨日，FaradayFuture 官方微博发布消息称，FF 任命 9 名全球董事会成员，将在与 PSAC 的合并交易完成后生效。

今天上午，FaradayFuture 创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭转发此微博表示，“Welcome on board, 恭喜 FF 九名全球董事会成员。他们跨领域跨学科的专业能力和丰富的行业积累将帮助 FF 实现使命和战略目标，并助力 FF 91 按时、高品质交付，为用户和股东创造最大价值”，同时附上了 FF91 预订链接。

据悉，新董事会将由包括科技、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等不同行业的专家组成。FF 新任命的九位全球董事会成员包括，FF 全球首席执行官 Carsten Breitfeld（毕福康）、现任 FF 董事会成员 Brian Krolicki、Matthias Aydt、Christine Harada、Lee Liu（刘辉）、Sue Swenson、Jordan Vogel、Scott Vogel 和 Bob Ye（叶青）。

此前，贾跃亭已宣布，FF 91 交付进入倒计时，计划在与 PSAC 合并结束后约 12 个月交付未来主义者版 FF 91 已经开始接受预定，预定金为 5 万元。