外媒制作华为 P50 Pro 高清渲染图：巨大圆形摄像头亮眼

IT之家4月1日消息 目前多家智能手机厂商已经发布了 2021 年上半年的旗舰产品，包括三星 Galaxy S21、OPPO Find X3、一加 9、小米 11。华为也将于近期发布 P50 系列，有消息称是 4 月 27 日，不过最近有消息称可能更加延后，内部暂定时间 5-6 月。

IT之家了解到，华为 P50 系大概会有三款机型：P50、P50 Pro、P50 Pro Plus，外媒 Letsgodigital 根据此前传闻制作了华为 P50 Pro 的高清渲染图。

爆料称华为 P50 Pro 将拥有三颗摄像头，分别是广角、超广角和潜望变焦镜头，渲染图中的圆形主摄像头巨大。华为 P50 Pro 可能会首发 1 英寸图像传感器索尼 IMX800，P40 Pro 和 Mate 40 Pro 都配备了上一代产品；索尼 IMX700，尺寸为 1/1.33 英寸。更大的图像传感器可以捕捉到更多的光线，因此能够更好地拍摄出高质量的照片，尤其是在光线不佳、需要高 ISO 设置的条件下。索尼 IMX800 预计将在 4 月份推出。

华为 P50 Pro 有望采用双曲面显示屏，显示屏尺寸和分辨率可能会与前代产品保持一致：一块 6.6 英寸的 OLED 显示屏，分辨率为 QHD+（2640×1200 像素），刷新率高达 120Hz，指纹传感器将被放置在屏幕下方。此外，屏幕边框将进一步缩小。

这一次，华为似乎更倾向于采用单打孔的摄像头，位于屏幕中间位置。此外，预计华为 P50 Pro 5G 将拥有双扬声器，搭载麒麟 9000 SoC。

值得一提的是，昨天华为副董事长、轮值董事长胡厚崑表示，由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不确定，但是计划中的旗舰机型依然会按照计划推出。