俄罗斯版苹果 iPhone 新机设置过程中会出现政府认证的推荐应用，不强制安装

IT之家 4 月 1 日消息 在苹果同意允许俄罗斯向该国 iPhone 用户展示政府认证的建议应用后的几周，现在俄罗斯用户在初始化设置新设备时已经能看到这个建议应用列表。

Khaos Tian 在 Twitter 上指出，俄罗斯用户在 iPhone 初始化启动过程中会看到一个 App Store 栏目，里面有 Yandex 浏览器、Yandex 地图、ICQ、VK 等应用。

“按照俄罗斯的法律要求，这里有一些来自俄罗斯开发者的应用，你可以下载。”弹出的文字类似于 App Store “今日”浏览卡。

在经过标准的 iPhone 设置程序，如设置亮 / 暗模式、开启 True Tone 和调整显示缩放后，俄罗斯用户会被引导到可以选择下载的应用列表中。下载应用是可选安装的，不是必须安装的，应用也不会自动安装。

苹果同意显示建议应用列表是为了遵守俄罗斯数字事务部制定的一项法律。该法律要求在俄罗斯销售的所有设备上都必须预装软件，包括智能手机、平板电脑、台式机和智能电视。

IT之家了解到，苹果在 3 月 16 日表示，将从 4 月 1 日开始提供应用建议，除了在初始化设置时列出的应用外，苹果还可能在 App Store 中增加一个新的区域，专门推广俄罗斯应用。