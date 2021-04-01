乘联会：应建立属于国内的 “新豪华车”概念，售价 20 万以上新能源车型可列入

IT之家 4 月 1 日消息 乘联会秘书长崔东树发文指出，应该建立新豪华车的概念，实际销售价格在 20 万以上的新能源车型，可以认为就是新豪华概念。

崔东树认为，在新能源市场，国际品牌表现目前并不是特别理想，而国产的高端电动车获得消费者的认可，所以新豪华概念的提出，主要也是应新诞生的国内高端新能源车为主的品牌而生。

IT之家提醒，以下为原文：

中国豪华车市场持续的快速发展，以奔驰宝马奥迪为代表的豪华车是中国消费者的偏好，豪华品牌的认可度也是根深蒂固，而他们作为传统豪华车，所面对的在新能源转型之下带来的新的高端车，也就是新豪华车的概念。

我认为也应该逐步的强化我国新豪华车的概念。也就是说，电动车实际销售价格在 20 万以上的新能源车型，可以认为就是我们新豪华的概念。

这类新豪华车的概念品牌和车型应该是我们国内自主品牌转型升级发展的重要机遇，我们培育一个新豪华的概念，就能使这些品牌能够得到更好的社会认同发扬，使我们消费者得到更多的一个消费选择。

1、国产高端电动车的崛起是事实

近期中国电动车市场快速发展，呈现以自主品牌为核心的快速崛起的新局面，而美国的新能源车发展就直接代表美国的豪华车，成为代表美国人心目中的豪华车市场，而国产的高端新能源车目前在快速崛起，尤其是以红旗、蔚来、理想，小鹏等为代表的整个高端的电动车在快速发展。这些品牌表现很优秀，与此同时还有像比亚迪汉，上汽 R 品牌等自主的高端电动车产品品牌，实际上都属于新豪华发展的趋势，这些产品的强势增长，对社会民众提升品牌信心、助力消费都有很大意义。

2、新能源车带来了很好的体验

从大的方向上来说，节能环保肯定是纯电动汽车最大的优势了。毕竟石油是不可再生资源，而电动汽车所需要的电力完全可以利用可再生能源发电进行获取。同时，纯电动汽车整体驱动效率也要明显高于燃油车的。

新能源车与传统车相对来说还是有巨大的差异的，尤其是国产高端电动车品牌，它的崛起实际上面对的是传统豪华的差异体验，如良好的驾控性和优越的加速推背感。

纯电平台打造的新能源车型，完全可以集成当下甚至未来的前沿潮酷的设计理念，加上电动科技的属性，豪华品牌的纯电动车型，外观和内饰的科技感相对于燃油车都要酷炫很多，备受年轻人推崇。

新能源车加速性能好和车内噪音低。纯电机驱动，加速响应肯定是优于同价位燃油车型的。同时，由于不存在发动机总成，纯电动汽车的车内噪音是很低的。

相比于燃油车，在电动化的平台下，更容易实现智能化。电动车智能化的一些配置，以及新能源车高端车型带来的智能化，现阶段，自动驾驶技术、远程 OTA 升级技术、远程故障诊断技术等都是电动汽车最大的优势。

另外就是部分品牌的使用体验与服务体验，都在产品创新和服务创新中有良好的体现。类似尊崇服务和贴心服务，电动车能够做到实时监控车辆信息，带来更多服务需求。

3、新豪华的概念主要是新能源车

一般来说，豪华品牌要满足三个标准，一是悠久的品牌历史，二是足够多影响汽车工业史的发明和创新，三是有足够高端的用户群体为它的销量和口碑做支撑。

现在豪华车的具体概念已越来越模糊，很多人认为只要是豪华品牌生产的车型就是豪华车。判断一个车型是否为豪华车，对汽车的尺寸及发动机功率、价格并没有确切的规划。豪华车的判断来源一般是强大动力车型和良好配置。

因为自主品牌目前的突破，主要是在高端的新能源车表现得特别突出，所以我们把新豪华与传统豪华去做一个差异化比较。传统豪华主要还是在燃油车，国际品牌已经树立了百年的品牌积淀和基础，而在新能源的市场表现看，国际品牌表现目前并不是特别理想，在中国市场的国际品牌豪华电动车也没得到消费者的充分认可。而国产的高端电动车获得消费者的认可，所以新豪华概念的提出，主要也是应新诞生的国内高端新能源车为主的品牌而生。

4、设立新豪华概念引导消费升级

促进汽车消费是我们国家内循环核心的重点推进工作。而发展汽车消费核心要推动消费的升级，培育高端化消费，实现消费数量的增长和消费额的同步总体增长，同时带动相关服务的一个增长。

从趋势看，自主的高端化必然快速发展，相对传统豪华的占比会不断提升。因此如果推动新豪华品牌车的概念，可以增强对自主品牌的信心，可以推进整个电动化带来的新的消费需求和体验的提升，这样能够使更多自主车型向上突破，能获得消费者更多的认可，推动自主品牌更好更快地发展。