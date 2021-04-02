谷歌本月重启办公室上班，场地重新装修允许员工带宠物

北京时间 4 月 2 日凌晨消息，据报道，美国正在进行快速的新冠疫苗接种，而硅谷公司们也在相应调整上班模式。日前，美国媒体披露了谷歌最新的恢复办公室上班的计划。

谷歌对于员工健康较为重视，在硅谷是最早让员工在家工作的企业之一。谷歌原定在今年 9 月 1 日恢复现场上班，但是现在已经做出提前安排。内部文件显示，从四月份开始，谷歌将会开放一部分办公室（限定数量），具体要看当地的新冠疫苗接种情况和确诊病例变化。

谷歌负责人力资源运营的高管辛克妮（Fiona Cicconi）在给员工的信件中表示，大家在家里工作已经有一年时间，重新回到公司上班的想法也让所有人思绪万千。辛克妮建议员工们在重返办公室之前接种疫苗，但这并非强制要求。

根据另外一份文件，如果谷歌员工在 9 月 1 日之后还想继续居家工作（每年居家时间超过 14 天）则必须提出正式申请。最极端情况下可以申请全年在家工作，但是公司有权在任何时候把员工召回办公室上班。

九月份，谷歌将正式重启现场上班，届时将要求员工每天现场上班三天，其余在家。另外谷歌和 Facebook、Twitter 等公司不同，这些硅谷同行对于居家工作保持更加包容态度。

谷歌官方表示，暂时没有考虑因为员工个人做出永久性的上班模式调整。去年，媒体也报道称，谷歌已经放弃了长期居家工作的计划，他们还是希望员工到现场上班，另外可以居住在距离办公场地比较近的社区。

辛克妮对员工称，谷歌办公场地已经重新装修调整，员工可以带宠物上班。虽然办公室发生了变化，但是还是和过去一样舒服，公司会提供餐食、零食等福利。

另外在疫情期间，加州湾区的一些谷歌员工前往其他地方，要么是缓解疫情压力，要么是为了节省开支。不过谷歌新政策可能促使他们回到硅谷上班。周三，谷歌还表示可能调整工资政策，把薪资和员工工作地点挂钩。