苹果公司创立 45 周年，库克：从来没有一个时刻具有如此巨大的潜力

IT之家 4 月 2 日消息 苹果 CEO 蒂姆 - 库克（Tim Cook）今天向苹果员工发出了一份激励性的备忘录，庆祝苹果公司成立 45 周年，要求他们重新投入到苹果公司成立的最初使命中去——重新定义技术能够实现的目标，让人们的生活更加美好。

库克表示，在苹果的历史上，从来没有一个时刻具有如此巨大的潜力，苹果也从来没有拥有 “如此有才华和敬业的团队”。库克引用了乔布斯的一句话：“到目前为止，这是一个惊人的旅程，然而，我们才刚刚开始，”并包括他自己的鼓舞人心的补充，“请记住，我们都无法等到故事的结束，但我们所有人都要确保这是一个值得讲述的故事。”

库克全文如下：

1976 年 4 月 1 日，一家公司在库比蒂诺成立，旨在创造变革性的产品，重新定义技术所能实现的目标，并在此过程中让人们的生活变得更好。45 年后，我们纪念这一时刻，是为了重新致力于这一使命 -- 并在未来很长一段时间内保持这一使命的活力 -- 而不是将其作为过去的东西深情回忆。 虽然这些年来，苹果的一些事情发生了变化，但重要的事情并没有改变。从 M1 芯片到 5G iPhone，从改变教育和生产力面貌的 iPad，到可以关注你健康的 Watch，再到把它们都带入生活的最好的软件和服务，我们从未停止过设定别人试图达成的步伐。我可以肯定地告诉您，从来没有一个时刻像现在这样具有巨大的潜力，也从来没有一个团队像现在这样才华横溢、兢兢业业。这不应该让我们高枕无忧。巨大的潜力需要伟大的人去满足它。 我知道过去的一年对我们每个人的考验都是我们从未想象过的。它要求我们所有人去适应，它给我们的工作增加了复杂性，它要求我们在生活的各个领域有更多的决心和承诺，这远远超出了我们的工作范围。但我也知道，我们每个人在这一时期取得的成就应该让我们感到非常自豪。通过前所未有的挑战，我们制造的东西以及我们制造这些东西的方式，为热爱和依赖它们的人们揭示了深刻而持久的新价值来源。而且，在许多方面，我们知道未来的日子会更加美好。 在这样一封邮件中，为了纪念我加入苹果后不久的更早的周年纪念日，史蒂夫·乔布斯说：“到目前为止，这是一个令人惊奇的旅程，然而我们才刚刚开始。”依然如此。请记住，我们都无法等到故事的结束，但我们所有人都要确保这是一个值得讲述的故事。

IT之家了解到，在苹果公司庆祝 45 周年之际，该公司准备在 2021 年发布重要的新硬件产品，包括新的 Apple Silicon 笔记本和台式机、更新的 AirPods、新的 iPad 和焕然一新的 iPhone，此外，混合现实头显、苹果智能眼镜、苹果设计的自动驾驶汽车等工作也在进行中。