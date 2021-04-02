法官：苹果明知 2016-17 款 MacBook Pro 存在显示屏缺陷但仍然销售

IT之家 4 月 2 日消息 2019 年，一些购买 2016 年和 2017 年 MacBook Pro 机型的用户开始注意到屏幕上会出现一种奇怪的 “舞台灯光”现象，这种奇怪的现象是由一根脆弱的柔性线缆造成的，该线缆会随着电脑的反复打开和关闭而出现磨损。

两年后的今天，一位正在主持审理一群消费者指控苹果明知故犯销售有缺陷笔记本电脑的案件的法官表示，尽管存在缺陷，但苹果可以通过发布前的测试来注意到这个问题。

据 Law360 的付费报道，美国地方法院法官爱德华 - 达维拉站在原告一边，同意在笔记本电脑发布前进行的测试肯定会将问题告知苹果工程师。因此，该公司明知故犯地销售了存在缺陷的笔记本电脑。 法官爱德华 - 达维拉认定，消费者称苹果公司在发布前进行了密集的测试，这些测试是由 “可靠性工程师”团队进行的，他们进行了压力测试和其他程序，这些测试会提醒苹果公司注意到显示屏故障背后的缺陷，这充分表明苹果公司知道所谓的缺陷。

“法院认为，关于发布前测试的指控，结合大量用户投诉的指控，足以表明苹果公司对所谓的缺陷有独家了解。”法官在意见中写道。

原告 Mahan Taleshpour 代表着一个更大的消费者群体，他表示苹果 “继续否认其显示线缆曾经存在缺陷”，并进一步表示苹果试图掩盖 “线缆门”的任何证据。

根据 Talehspour 的说法，苹果故意删除了其苹果支持社区论坛上的帖子，Talehspour 指责苹果删除了概述 “线缆门”和围绕显示屏问题的评论。法官表示，如果指控属实，这将作为苹果知道这个问题的进一步证据。

如果苹果删除了消费者在其网站上抱怨缺陷显示屏问题的评论，这表明苹果对所谓缺陷的了解，优于原告或潜在集体成员的了解。

苹果公司反驳称，Talehspour 在 2017 年购买了他的 MacBook Pro，并在立案前使用了三年多，没有出现任何问题。苹果还表示，该指控是基于错误的假设，而非铁证如山的事实。

具体来说，苹果表示，他们认为设备发布前的测试会提醒他们注意这个问题的说法并不准确。本案的律师亚历山大 - 惠勒表示，原告对法官目前在这一问题上的立场以及他们允许案件继续进行的决定感到“自然高兴”。惠勒接着陈述了“线缆门”的具体情况。

“当消费者打开和关闭笔记本电脑时，那些细长的电缆会拉伸和磨损，”惠勒说，“随着这些细线的撕裂，笔记本电脑显示屏幕 -- 苹果公司将其誉为‘有史以来最好的 Mac 显示屏’-- 早在昂贵的苹果笔记本电脑的预期寿命之前就无法正常工作了。”

IT之家了解到，随着 2018 年 MacBook Pro 的发布，苹果解决了这个问题，在显示屏上增加了更长、看起来更结实的柔性电缆，降低了磨损的可能性。