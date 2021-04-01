苹果 iOS 14.5/iPadOS 14.5 Beta 6 发布：重新校准 iPhone 11/Pro 电池健康，新增 Siri 语音选项

IT之家4月1日消息 苹果今天凌晨推送了 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 更新的开发者预览版 Beta 6 进行测试，版本号为 18E5194a 。新的测试版更新是在苹果 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 Beta 5 测试 7 天后发布的。

iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 可以通过苹果开发者中心下载，也可以在 iPhone 或 iPad 上安装适当的配置文件后通过 OTA 下载。

关于 iOS 14.5 中电池健康报告的重新校准

今年春季晚些时候将会发布 iOS 14.5，其中包含一项更新，即电池健康报告系统将会重新校准 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的最大电池容量和峰值性能容量，以解决某些用户遇到的电池健康报告估算不准确的问题。这个问题的症状包括意外电池消耗行为，还有在少数情况下，峰值性能容量降低的现象。这类不准确的电池健康报告无法反映实际的电池健康问题。

最大电池容量是通过一套算法和在电池使用过程中测得的数据来确定的。随着时间推移，这些算法可能会更新，以提供对最大电池容量最准确的估算。

当电池健康报告系统正在重新校准时，您会在 “设置”>“电池”>“电池健康”中看到一条信息。最大容量和峰值性能容量的重新校准发生在正常充电周期期间。这个过程可能需要几周时间。在重新校准过程中，显示的最大容量百分比将保持不变。峰值性能容量可能会更新，但大多数用户可能不会注意到。如果系统之前显示过电池健康状况下降的信息，更新到 iOS 14.5 之后，这条信息将被移除。

重新校准完成后，最大容量百分比和峰值性能容量将会更新。重新校准信息也将移除，表明这个过程已完成。

如果电池健康报告的重新校准表明您的电池健康状况已显著下降，则会出现电池维修信息。

在少数情况下，重新校准可能会不成功，并且会出现新的电池维修信息。如果发生这类情况，为完全恢复电池的性能和容量，请前往 Apple 授权服务提供商处免费更换电池。这类情况并不代表存在安全问题。您的电池可以继续使用。

电池重新校准信息将 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 更新到 iOS 14.5 之后，您可能会在 “设置”>“电池”>“电池健康”中看到以下信息之一。

电池正在重新校准

如果您看到以下信息，表明 iPhone 上的电池健康报告系统正在重新校准。

您的电池健康报告系统正在重新校准 “最大容量”和 “峰值性能容量”。此过程可能需要几周时间。了解更多…

最大容量和峰值性能容量的重新校准会随时间推移发生在正常充电周期期间。如果这个过程成功完成，重新校准信息将被移除，最大容量百分比将会更新。

无法提供服务建议

如果您看到以下信息，表明 iPhone 上的电池健康报告系统正在重新校准。在这个过程中，您的 iPhone 无法提供电池服务建议。

您的电池健康报告系统正在重新校准 “最大容量”和 “峰值性能容量”。此过程可能需要几周时间。此时无法提供服务建议。了解更多…

如果系统之前显示过电池健康状况下降的信息，更新到 iOS 14.5 之后，这条信息将被移除。对最大容量和峰值性能容量的重新校准会在正常充电周期期间进行。如果这个过程成功完成，重新校准信息将被移除，最大容量百分比将会更新。

重新校准未成功

如果您看到以下信息，表明电池健康报告系统重新校准未成功。

电池健康报告系统重新校准未成功。为完全恢复电池的性能和容量，请前往 Apple 授权服务商处免费更换。更多有关维修选项的信息…

出现这一信息并不代表存在安全问题。您的电池可以继续使用，但是您可能会遇到较为明显的电池问题和性能问题。为完全恢复电池的性能和容量，请前往 Apple 授权服务提供商处免费更换电池。进一步了解服务选项。

Siri 增加语音选项，不必默认女声

iOS 14.5 Beta 6 新增了两种新的 Siri 语音，可以使用英语，另外它还增加了新的设置选择选项，可以让人们选择自己喜欢的 Siri 语音，而不是默认使用美国的女声。

TechCrunch 概述了 Siri 的变化，该网站表示，这两种新的声音将增加语音声音和模式的多样性。苹果在一份声明中表示，这一改变是其对多样性和包容性承诺的延续。

“我们很高兴为英语使用者推出两种新的 Siri 声音，并让 Siri 用户在设置设备时可以选择他们想要的声音。这是苹果长期以来对多元化和包容性承诺的延续，产品和服务旨在更好地反映我们所处世界的多样性。”

新增的语音使用源人才录音，通过苹果的神经引擎运行，使声音通过飞速生成的短语 “更有机地流动”。

下面是视频：

升级到 iOS 14.5 后，设置应用中的 “Siri 与搜索”部分有了升级后的 “Siri 语音”选项。“口音”标签已经改为 “多样性”，不再有 “性别”选择。取而代之的是，现在有四个 “美式”语音选项可供选择。

今天的测试版还改进了爱尔兰、俄罗斯和意大利的 Siri 语音，增加了苹果的自然文字转语音功能，使用该技术的语音总数达到 38 个。Siri 现在可以处理超过 5 亿台设备上的 250 亿次请求，支持 36 个国家和地区的 21 种语言。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS 固件下载必备之完全手册：

《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布/固件下载/升级更新大全表》

iOS 14.5 是 iOS 14 迄今为止最大的一次更新，引入了多项重要的新功能。首先，苹果通过新的 “通过 Apple Watch 解锁”功能，让你在戴着口罩时更容易解锁 iPhone。

IT之家获悉，该选项可以让你使用已解锁和认证的 Apple Watch 作为辅助认证方式，与 Face ID 一起解锁 iPhone。有了这个功能，你不再需要输入密码或摘下面罩来解锁你的 iPhone。运行 iOS 14.5 系统的 iPhone 和 Apple Watch 都可使用这个功能，Apple Watch 不能验证 Apple Pay 购买、App Store 购买，也不能解锁使用 Face ID 的第三方应用。

从 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 开始，用户将能够使用苹果内置的 Find My（查找我的）应用跟踪选定的非 Apple 品牌产品，如 Beats 耳机和即将推出的贝尔金无线耳机。

此次更新还带来了 iPhone 12 机型在双 SIM 模式下对 5G 网络的全球支持，如果你使用多条线路，现在两条线路都可以 5G 速度连接。在此之前，双 SIM 模式仅限于 LTE 网络。

watchOS 7.4、iOS/iPadOS 14.5 包含了对 Apple Fitness + 的 AirPlay 2 支持，因此 Apple Fitness + 用户可以在 iPhone 或 iPad 上开始锻炼，然后 AirPlay 到兼容的智能电视或机顶盒。AirPlay 2 支持音频和视频，但它不能在屏幕上显示锻炼指标。

iOS/iPadOS 14.5 新增支持 PlayStation 5 DualSense 和 Xbox Series X 控制手柄，代码显示，苹果将在近期增加对 Apple Card 的家庭联合账户支持。

iOS 14.5 中加入了类似于 Waze 的众包功能，在地图中获取路线时，可以报告沿途的事故、危险和速度检查。

苹果地图应用中有一个新的 “报告”按钮，可以让你在苹果地图应用中点击报告你所在位置的事故、危险或速度陷阱，这是地图应用 Waze 提供的功能。这一点在 iPhone 和 CarPlay 中都可以直接使用。

在 iOS 14.5 测试版中，有几个新的表情符号，苹果推出了心火、补心、呼气脸、螺旋眼脸、云中脸，同时还为留胡子的人提供了不同的性别选择。此外，还有新的情侣表情，有新的肤色组合。

苹果删除了注射器表情中的血液，更新了耳机表情，使其看起来像 AirPods Max 而不是一套普通的耳机，并为攀岩表情添加了一个头盔。

iOS 14.5 测试版解决了部分 iPhone 用户遇到的屏幕绿色色调问题，苹果确认该测试版有 “优化”，以帮助解决这一问题。

“iOS/iPadOS 14.5 beta 2 包括一项优化，以减少在降低亮度水平和黑色背景下可能出现的昏暗光芒的外观，”苹果 iOS 14.5 测试版说明中写道。对于一些用户来说，由于优化而有所改善，但对于其他用户来说，这个问题似乎仍然存在，因此苹果可能还有一些工作要做。

iOS/iPadOS 14.5 增加了一项新功能，可以选择默认的流媒体音乐服务与 Siri 一起使用。因此，如果你更喜欢 Spotify 而不是 Apple Music，例如，你现在可以选择 Spotify 作为默认应用与 Siri 一起使用，所有的 Siri 歌曲请求都将通过 Spotify 进行，而无需在 Siri 请求的结尾添加 “on Spotify”。

iOS 14.5 是苹果将开始要求开发者遵守其应用跟踪透明度规则的更新。今后，开发者需要征求并获得用户的许可，才能访问随机广告标识符，并在应用和网站上跟踪你的活动。

苹果对 Apple News 和 Podcasts 应用进行了设计调整，另外在提醒事项中也有新的打印和排序选项。还有新的紧急提醒设置，iPad 水平加载屏幕，以及大量其他较小的功能调整。