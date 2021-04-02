腾讯控股旗下天美工作室 2020 年营收达 100 亿美元，成全球最大游戏开发商

IT之家 4 月 2 日消息 据路透报道，腾讯控股旗下天美工作室 2020 年营收达 100 亿美元，这也代表天美已成为全球最大的游戏开发商。

报道称，这为天美工作室超越手机游戏，直接与在电脑、索尼 PlayStation、任天堂的 Switch 和微软的 Xbox 等平台上开发昂贵的 “AAA”级游戏的全球重量级公司直接竞争的雄心壮志奠定了坚实的基础。

在上个月的招聘启事中，一位天美工作室工程师写道，公司的目标是打造一款全新的 AAA 游戏，类似于电影《头号玩家》中的虚拟社区，并将 “与来自日本、韩国、欧洲和美国的大公司进行正面竞争”。

腾讯正在海外建立工作室，包括为天美工作室、光子工作室群建立工作室，都在洛杉矶，目标是创造具有全球吸引力的原创知识产权的内容。腾讯的目标是最终使其游戏收入的一半来自海外，2019 年第四季度这个数字为 23%。

上周，腾讯公布了 2020 年的整体网络游戏收入为 1561 亿元人民币，但没有细分各个工作室的收入，因为这些工作室是独立运营的，相互竞争。知情人士表示，天美工作室的收益占腾讯游戏收入的 40%。

该人士表示，在腾讯去年剩余的游戏收入中，其光子工作室（游戏《PUBG Mobile》的开发商）贡献了 29%，而剩下 26% 是为其他开发商发行游戏的收益。

IT之家了解到，受益于付费游戏玩家激增，腾讯上周表示，其第四季度网络游戏收入增长 29%，至 391 亿元人民币。

天美工作室群（英文名：TiMi Studio Group）成立于 2014 年，是腾讯 IEG（互动娱乐事业群）旗下负责研发精品移动游戏的工作室群。天美工作室群属于腾讯游戏旗下的一个工作室群，《王者荣耀》和《使命召唤手游》均为其开发。