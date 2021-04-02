小鹏 G3 系列 OTA 升级：新增 XPILOT 2.5 自动驾驶辅助，优化能量回收体验

2021 年 4 月 2 日，小鹏 G3 迎来 OTA 升级，Xmart OS 对应版本号为 1.9.2。升级完成后的小鹏 G3 全系将新增舒享驾乘模式，新增 XPILOT 2.5 辅助驾驶安全测试并优化辅助驾驶安全提示；小鹏 G3i 及 G3 升级大屏车型新增用户习惯设置组、第三方应用数据清除功能，优化座椅加热和通风控制逻辑、智能导航、智能语音等功能。部分升级功能需搭载相应硬件，请以销售实车为准。

XPILOT 2.5 行车功能：进一步优化 XPILOT2.5 行车功能，新增 XPILOT2.5 驾驶辅助安全测试，该测试将通过简单且实用的方式，让用户更好的了解在使用自动驾驶辅助时的正确操作规划，强化安全意识。同时，XPILOT2.5 还优化了自动驾驶辅助安全提示功能，让用户使用 XPILOT 2.5 功能时有更全面的安全保障。

舒享驾乘模式：新增舒享驾乘模式，在驾驶过程中系统会智能匹配车辆的加速性能和能量回收强度，避免因加速过快和能量回收过强之间频繁转换带来的不适体验，让用户可以获得更加舒适的驾乘感受。

用户习惯设置组功能：新增用户习惯设置组功能。用户点击车机上的车主账号头像即可将当前主驾座椅位置、外后视镜角度、门窗锁和氛围灯等多项功能状态储存为用户习惯设置组，该功能可储存多个用户习惯设置组，用户每次驾驶前都可以根据当前状态选择不同的习惯设置组，满足多样化的需求。

应用数据清除功能：新增第三方应用清除数据功能，大屏因三方应用开启过多或使用时间过长出现卡顿时，用户可使用该功能解决，让车机大屏可以像手机一样做定期的数据清理，同时，该功能还可以重置三方应用权限设置。

智能语音：进一步优化 AI 语音助手，通过呼叫 “你好，小 P”即可打开关闭透明底盘、3D 视角摄像头及相册，同时，支持语音切换不同音效与调节声场位置，让用户车内驾乘更便捷。

智能导航：进一步优化车载智能导航，优化算路界面显示路线偏好信息。提升用户使用免费超充的体验：优化了地图界面，车机大屏地图上可以显示包括小鹏汽车自营站点及部分合作站点在内的免费充电站点，用户选择更方便；优化小鹏汽车自营充电站的地锁升降体验，在车机地图上选择自营充电站后，在弹出卡片找到「车位」，点击进入站点详情页后，选择对应地锁下降，即可泊入车位进行免费充电。