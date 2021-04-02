Snap 试图绕过 iPhone 隐私新规，可能招致苹果不满

北京时间 4 月 2 日下午消息，据报道，多位知情人士今日称，照片分享应用 Snapchat 母公司 Snap 正考虑如何绕过 iPhone 的新隐私规定，此举可能招致苹果公司的不满。

未来几周，苹果预计将出台新的隐私规则，禁止应用程序（App）在未经 iPhone 用户明确同意的情况下收集他们的数据。对于苹果的这一隐私政策变化，广告商和应用开发商警告称，这将给移动广告行业带来数十亿美元的损失，因为大多数 iPhone 用户可能会选择 “不被追踪”。

为此，一些 App 开发商和科技公司一直在寻找应对新规的变通办法。但到目前为止，Snap 是试图绕过苹果这一新规的最大的美国科技公司。一些专家认为，Snap 的计划违反了苹果的规定。

一份内部文件显示，Snap 希望从一些公司收集数据（这些公司分析人们是否对广告宣传做出了回应），包括 IP 地址，即识别连接到互联网的设备的标签。数位知情人士称，Snap 希望能利用这些数据，将其与自己持有的用户信息进行交叉比对，以识别和追踪这些用户，这一技术被称为 “概率匹配”。

对此，Snap 已向媒体证实，“概率匹配”计划已经运行了几个月的时间，以测试苹果新政策的影响。但 Snap 同时指出，计划在苹果新政策生效后停止该计划，因为这样的系统不符合规定。

Snap 说：“我们支持并将遵循苹果即将出台的指导方针，因为我们一直认为，广告应该尊重消费者的隐私。我们目前正在设计一系列以隐私为中心的短期和长期解决方案，以确保我们为合作伙伴提供一流的产品，并为我们的社区提供隐私优先的体验。”

展望未来，Snap 承认，追踪个人用户是不被允许的。但与许多广告技术公司一样，Snap 表示，收集 “用户群”的数据是不会违反规则的。但一些专家并不认同这一观点，他们说，如果 iPhone 用户选择不被追踪，就不应该收集他们的数据。

对此，苹果拒绝发表评论，但根据苹果的政策：“开发者不能在其应用程序中使用分析软件，来收集设备数据并将其发送给第三方。此外，开发者和应用程序都不能使用任何永久的、基于设备的标识符或相关数据，来识别设备。”

分析人士称，苹果新政策的成功与否，很可能取决于苹果能否发现和关闭开发者和广告商设计的变通方法。今日早些时候，苹果已经开始警告开发者，不要进行 “概率匹配”，并要求他们删除任何 “支持这一功能”的代码。

对于苹果的新隐私政策，Facebook 之前曾多次抨击苹果，称该政策将给小企业带来毁灭性打击。当然，Facebook 和谷歌等大公司也将受到新规定的伤害，但这些大企业拥有大量的第一方数据，并能通过自己拥有的应用程序来追踪用户。

相比之下，多位知情人士称，规模相对较小的 Snap，可能会尝试与 MMP（mobile measurement partner）合作，其中一些合作伙伴建议将 “概率匹配”作为一种变通办法，公开支持这种做法的公司包括 AppsFlyer 和 Adjust 等。