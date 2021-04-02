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华硕 ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 顶级主板发售，12999 元

2021/4/2 19:26:16 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月2日消息 华硕玩家国度针对英特尔 Z590 芯片组开发的顶级主板 ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 今日上架京东，目前已经开启预约，售价 12999 元

这款主板采用 LGA 1200 CPU 插槽，适用于英特尔 11 代酷睿桌面处理器。主板集成水冷头，专门为玩家搭建分体式水冷散热方案。

这款主板采用 20 相供电方案，每一组供电模组均配备一个超合金电感，同时具有日系黑金电容，满足极端高温工况。主板的供电接口采用实心插针，电流承载力更大，降低发热。主板的内存插槽升级了布局方式，由传统的 T 型变为菊链分布，减少信号干扰，内存频率可达 5333MHz 以上。

华硕此款主板具备一体式水冷头，采用 99.99% 纯电解铜制造，提供稳定的超频性能，同时兼顾供电模块散热。

IT之家了解到，此款主板最大支持 5 个 PCIe M.2 固态硬盘，具备专属散热背板。软件方面，华硕此款主板搭载 AI 技术，能够智能超频、智能控制散热，同时 Windows 软件可以自动识别应用的网络占用情况，降低游戏延迟。

华硕 ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 主板配备英特尔 AX210 无线网卡、专属天线以及大量配件，此外还附赠 ROG CLAVIS Type-C 声卡，既能提高耳机音质，还可以实现降噪功能。

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关键词：华硕ROG主板

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