苹果游戏订阅服务 Apple Arcade 新增 30 款游戏：包含《纪念碑谷》、《NBA 2K21》等

IT之家4月3日消息 Apple Arcade 是苹果推出的一项游戏订阅服务，用户可以在拥有的所有设备上不受限制地在线或离线畅玩一系列独家新游戏，而且没有广告和内购。

苹果今日宣布，为该订阅服务添加 30 款游戏，其中包含三大类别，一类是 Timeless Classics（永恒经典），一类是 App Store Greats（商店佳作），还有一类是“Arcade Originals”新游戏。

Timeless Classics 中包含数独、国际象棋、纸牌、跳棋等小游戏，App Store Greats 中则包含《纪念碑谷》、《迷你地铁》、《水果忍者》、《饥荒：口袋版》、《王权》、《The Room Two》等经典的商店游戏。

除此之外，Apple Arcade 今天还将推出一些新的 “Arcade Originals”游戏，包含《NBA 2K21 Arcade Edition》、《Simon's Cat: Story Time Tactile Games》、《Star Trek: Legends》等。

IT之家了解到，Apple Arcade 订阅服务目前已拥有超过 180 个游戏，用户可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 上进行游玩，订阅价格为每月 4.99 美元。