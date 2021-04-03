飞傲 M17 旗舰音乐播放器官宣：双 ES9038PRO 芯片，骁龙 660 主控

IT之家4月3日消息 今日飞傲官方发布了海报，正式宣布了 M17 旗舰便携 HiFi 音乐播放器。该产品是目前在售的 M15 升级版，预计售价过万。飞傲表示产品将在 2021 年 5 月的春季新品发布会上发布，预计 8 月上市。

这款播放器搭载了两颗美国 ESS 公司的顶级 DAC 芯片 ES9038PRO，该芯片为 8 声道设计，拥有高达 140dB 的动态范围，支持 32bit/768kHz PCM 解码以及 DSD1024 解码。此款芯片在电商售价高达 350 元以上。

耳放方面，飞傲 M17 配备 THX AAA-788 PRO 技术，能够有效降低失真，保证输出功率。这项技术同样应用于 M11 系列播放器上，平衡输出功率可达 550mW（32Ω），飞傲 M17 的耳放输出功率有望进一步提升。

其它参数如下：

屏幕：5.99 寸，18:9，1080P LCD 显示屏

主控：高通 660+4G RAM+64G FLASH

耳机接口：6.35/4.4/3.5/2.5

线路输出：3.5+4.4 LO

数字输出：USB AUDIO+RCA 同轴

电池：9200mAh

供电：DC12V

充电：QC3.0+PD

尺寸重量：156.4x88.5x28mm，610g

IT之家了解到，飞傲目前的旗舰音乐播放器 M15 搭载三星 Exynos 7872 芯片，采用两颗 AKM4499EQ DAC，32Ω下平衡输出功率高达 800mW。目前该产品售价 8998 元，由于日本 AKM 工厂的停产，搭载此种 DAC 芯片方案的机型未来将十分短缺。