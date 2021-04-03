首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

飞傲 M17 旗舰音乐播放器官宣：双 ES9038PRO 芯片，骁龙 660 主控

2021/4/3 15:13:51 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家4月3日消息 今日飞傲官方发布了海报，正式宣布了 M17 旗舰便携 HiFi 音乐播放器。该产品是目前在售的 M15 升级版，预计售价过万。飞傲表示产品将在 2021 年 5 月的春季新品发布会上发布，预计 8 月上市

这款播放器搭载了两颗美国 ESS 公司的顶级 DAC 芯片 ES9038PRO，该芯片为 8 声道设计，拥有高达 140dB 的动态范围，支持 32bit/768kHz PCM 解码以及 DSD1024 解码。此款芯片在电商售价高达 350 元以上。

耳放方面，飞傲 M17 配备 THX AAA-788 PRO 技术，能够有效降低失真，保证输出功率。这项技术同样应用于 M11 系列播放器上，平衡输出功率可达 550mW（32Ω），飞傲 M17 的耳放输出功率有望进一步提升。

其它参数如下：

  • 屏幕：5.99 寸，18:9，1080P LCD 显示屏

  • 主控：高通 660+4G RAM+64G FLASH

  • 耳机接口：6.35/4.4/3.5/2.5

  • 线路输出：3.5+4.4 LO

  • 数字输出：USB AUDIO+RCA 同轴

  • 电池：9200mAh

  • 供电：DC12V

  • 充电：QC3.0+PD

  • 尺寸重量：156.4x88.5x28mm，610g

IT之家了解到，飞傲目前的旗舰音乐播放器 M15 搭载三星 Exynos 7872 芯片，采用两颗 AKM4499EQ DAC，32Ω下平衡输出功率高达 800mW。目前该产品售价 8998 元，由于日本 AKM 工厂的停产，搭载此种 DAC 芯片方案的机型未来将十分短缺。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：飞傲播放器HiFi

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用