苹果 CEO 库克：不关心 ATT 应用追踪透明化功能对 Facebook 的影响

IT之家4月3日消息 苹果即将为 iOS 14.5 提供应用追踪透明化功能（ATT），对 App 提供更加严格的限制措施，阻止应用获取大量用户信息。据外媒 macrumors 报道，苹果 CEO 库克近日接受了采访，表达了对于隐私政策的看法。

在接受纽约时报采访时，库克表示他对于近几个月来 iOS 隐私保护功能所受的批评感到震惊，并表示这些评论难以直接反驳。

在苹果的隐私标签功能以及 ATT 功能推出后，以 Facebook 为首的公司受到的影响最大。Facebook 表示，此举会影响到小企业的业务，因为他们需要利用用户的偏好信息进行精准推送广告。

在主持人询问关于 ATT 功能对于 Facebook 的影响时，库克表示，对此不关心也不知道。他补充道：“苹果公司的目的是允许用户能够控制是否选择被追踪，我认为该举措理由充足。我一直很震惊隐私政策的变化会引起 Facebook 如此大的反应，这算是一种倒退。”

IT之家获悉，此前 Facebook 旗帜鲜明地反对苹果的隐私标签政策，甚至在报纸上买下一个版面进行公开对峙。然而该公司近日的态度有所缓和，CEO 扎克伯克声称，苹果的新政策有利于 Facebook 在电商领域取得优势，获得收益。