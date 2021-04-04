Facebook 超过 5 亿用户个人隐私信息遭泄露

4 月 3 日消息，当地时间周六，美国社交媒体公司 Facebook 有超过 5 亿用户的个人隐私数据被免费发布在互联网上。

据新闻网站《商业内幕》（Business Insider）报道，当地时间周六在一家低级黑客论坛，有人免费发布了 5.33 亿 Facebook 用户的个人隐私信息，包括电话号码、Facebook 登录 ID、姓名全称、住址、出生日期、个人简历，以及电子邮件地址等。公布的这些个人隐私信息数据涉及来自 106 个国家的 5.33 亿 Facebook 用户，其中包括 3200 万美国用户，1100 万英国用户，600 万印度用户。

当地时间周六，跟踪研究网络犯罪行为的情报公司 Hudson Rock 首席技术官阿隆 • 加尔（Alon Gal）首先看到了被泄露在网上的这些数据。Facebook 一位发言人告诉《商业内幕》网站，这些数据的泄露是由于一个漏洞导致，但该公司在 2019 年已经修补了这一漏洞。

加尔表示，两年前被窃取的这些数据，可能向网络犯罪者提供了有价值的信息，从而让网络犯罪者利用这些个人信息实施非法的诈骗行为。

《商业内幕》通过将泄露出来的几个用户 ID 信息与真实 Facebook 用户进行了比照，证实所泄露信息是真实的。此外，《商业内幕》还通过对泄露的用户电子邮件地址或电话号码测试 Facebook 用户密码重置功能，结果都获得成功。

加尔告诉《商业内幕》网站称，这次被免费发布在网上的这些个人信息，肯定会导致不法者利用这些数据进一步地从事网络攻击或黑客行为。

实际上，加尔早在今年 1 月份就发现了这样的数据泄露事件。当时在同一黑客论坛，一名用户发布了一个自动运行的机器人程序，在付费的情况下，该机器人程序可以提供数亿 Facebook 用户的电话号码。后经有人验证，该机器人程序提供的用户信息真实无误。

但现在，这些数据已经被全部发布在该黑客论坛上，能够免费看到。

Facebook 用户个人信息泄露事件，这已经不是第一次了。此前，Facebook 曾将 8000 万用户数据与剑桥分析公司（Cambridge Analytica）进行分享，而后者则将这些数据用于 2016 年美国大选政治广告，这严重违反了 Facebook 的服务条款。

加尔表示，Facebook 可能受困于其平台无法预测的安全漏洞，并且用户数据是因这样的安全漏洞而被泄露，但 Facebook 可以及时通知用户，让用户对可能遭遇非法钓鱼行为或针对个人数据的欺诈保持警惕。