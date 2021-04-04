华硕发布 PB62 迷你主机：11 代桌面酷睿可选，最高 150W 外置供电

IT之家4月4日消息 根据外媒 techpowerup 消息，华硕近日发布了 Mini PC PB62 迷你主机，可以自定义配置，提供黑色、白色两种可选。这款电脑采用外置供电方案，接口齐全，官方表示适用于自动售货机、POS 收款设备、户外广告屏幕等。

华硕此款迷你主机长、宽仅为 175mm，高度 42mm，十分小巧。主机前面板具备 4 个 USB 3.2 Gen 2 接口，速率 10Gbps、一个 USB 3.2 Gen1 Type-C 接口。

主机后面板除了多个 USB-A 接口，还提供了两个 DP 1.2 口以及一个 RJ45 网口、一个无线天线接口等。值得注意的是，主机具备一个自定义接口，用户可选配 HDMI 2.0、VGA、COM、DP、LAN 模块。

IT之家获悉，华硕 PB62 迷你主机最高可选配英特尔 i7-11700 八核处理器，其次还有 i5-11500 六核处理器以及赛扬 G5905 双核处理器等。35W 低压处理器可选配 i7-11700T、i5-11500T、i3-10305T 等型号。主机采用英特尔 B560 芯片组，具备两个 SO-DIMM 内存插槽，可选配 64GB DDR4-3200MHz 内存。

除此之外，此款主机内置英特尔 AX201 无线网卡，具有两个 M.2 2280 固态硬盘插槽，其中一个支持 PCIe 4.0x4 协议。主机外置电源有 150W、120W、90W 可选，用户需要根据 CPU 功耗进行配置。