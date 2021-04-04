爆料：苹果高端 Silicon iMac 将采用更大显示屏，超过 27 英寸

IT之家4月4日消息 外媒 9to5 Mac 报道，爆料人士 l0vetodream 近期表示，即将到来的苹果 Silicon iMac 重新设计将采用比当前 iMac 系列更大的显示屏。

苹果目前销售的 iMac 有两种尺寸，一种是 21.5 英寸机型，一种是 27 英寸机型。泄露者表示，新 iMac 将采用苹果迄今为止最大的显示屏，从而超过 27 英寸。或许苹果是想配合苹果 Pro Display XDR，打造一款 32 英寸的一体机。

新款 iMac 预计将进行彻底的重新设计，因为目前 iMac 的工业设计可以追溯到近 8 年前，其屏幕边框非常大，机箱也是斜面的。

IT之家获悉，新款 iMac 预计将从 2018 年 iPad Pro 美学中汲取设计灵感，减少边框宽度，采用更扁平的侧面。今年 1 月，彭博社表示，iMac 的外观将与 Pro Display XDR 相似。

传言称 21.5 英寸的小尺寸 iMac 作为重新设计的一部分，其屏幕将升级到 24 英寸，由于假设的显示屏边框缩小，导致机器的物理尺寸与当前的 iMac 差不多（实际上苹果早在十多年前就生产了 24 英寸的 iMac，在 iMac 改用铝制外壳之前）。

新的爆料称，高端 iMac 的屏幕尺寸也将得到提升，超过目前的 27 英寸大小。从历史上看，27 英寸是 iMac 有史以来最大的尺寸。然而，苹果 Cinema Display 是以 30 英寸的尺寸销售的，所以这也是一个潜在的路线，与 Pro Display XDR 中发现的 32 英寸屏幕相匹配。

新的 iMac 系列预计将在未来几个月的某个时候亮相，采用下一代苹果 Silicon 芯片。我们已经看到苹果停产了高端的 iMac Pro，并停止销售许多 BTO 配置的 21.5 英寸 iMac，因为它正在为产品大改版做准备。