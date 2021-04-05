苹果 iPhone 13 Pro 模型曝光：刘海更小，自拍摄像头位置调整

IT之家4月5日消息 据外媒 9To5Mac 报道，日本供应链博客 Macotakara 曝光了 iPhone 13 Pro 的模型。新机刘海更小，并更改了前置摄像头的设计。

这款 iPhone 13 Pro 模型应当是根据供应链泄露的示意图制作。在苹果正式发布新款 iPhone 之前，配件制造商通常会分享这类信息。

Macotakara 指出，iPhone 13 Pro 的刘海高度为 5.35 毫米，宽度为 26.8 毫米；而 iPhone 12 Pro 的刘海高度为 5.3 毫米，宽度为 34.83 毫米。这意味着 iPhone 13 Pro 刘海可能在更窄的同时略高一些。

这可能是因为苹果公司将听筒扬声器移到了 iPhone 13 的顶部，因此把所有部件都稍微调低了一些。这一设计变化最初是针对去年的 iPhone 12 产品线，但最终并未实现。IT之家了解到，iPhone 12 具有与 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11 相同的刘海设计。

曝光的模型显示，苹果正在考虑将前置摄像头从 iPhone 刘海的右侧移至左侧。这种变化还没有明确的解释，但可能与传感器的内部布局有关。