英特尔酷睿 i7-1195G7 跑分曝光，早期测试成绩稍逊于 i7-1185G7

IT之家 4 月 5 日消息 Puget Systems 是一家著名的 PC 和工作站制造商，该公司还会为实际应用场景中硬件的基准进行测试，该公司近日揭露了英特尔尚未发布的 新一代 Tiger Lake Refresh 系列 i7-1195G7 处理器的一些早期测试结果。

第 11 代 Core i7-1195G7 处理器是基于 Willow Cove 架构的四核 CPU，该处理器配备了 80 或 96 个执行单元的英特尔 Xe-LP GPU。该芯片具有与所有其他 Core i7-11x5Gx 产品相同的配置，最高 TDP 达 28W，从命名来看定位高于当前旗舰型号 i7-1185G7，因此它可能具有更高的基本频率或睿频。

IT之家知悉，仅从 Puget Systems 测试结果来看，这颗 2.90 GHz 的 i7-1195G7 甚至还不如前代 i7-1185G7 的 3.0 GHz。因此在 PugetBench 测试的结果（总分 859，主动 94，被动 77.8）比 i7-1185G7 （总分 868、93.4 主动，80.2 被动）稍低。

据此前消息，英特尔计划推出支持 LPDDR5 内存的 Tiger Lake 新版 CPU，但上述结果均基于16GB 4266MHz内存，这或许仅仅是英特尔在做内部测试。

当然，考虑到目前英特尔仍在优化新一代处理器，这个结果也是可以接受的。值得一提的是，英特尔也有好几款 Tiger Lake 处理器是在 11 代处理器路线图中却未发布的，或许 Core i7-1195G7 就是其中一款。