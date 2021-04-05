CPU 测温软件 Core Temp 发布 1.17 更新：支持最新的英特尔与 AMD 处理器

IT之家4月5日消息 CPU 测温软件 Core Temp 近日发布了 1.17 版本更新，距离该软件上次更新已有 10 个月。
本次更新主要是增加了对英特尔第 11 代酷睿 CPU 和 AMD Zen2/Zen3 架构 APU 的支持。
IT之家了解到，Core Temp 是一款 CPU 测温小工具，可帮助用户监控 PC 的 CPU 温度，运行后会自动创建一个 Temp log 的文本文件，以用户设定的刷新时间逐条记录温度和 CPU 频率。
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更新内容如下：
新增：支持 AMD Zen 3 和 Zen 2 APU
新增：支持英特尔 Rocket Lake
新增：初步支持 Alder Lake
新增：非常初步支持 Meteor Lake
修复：当仅启用某些内核时显示 “不支持的 CPU”消息
修复：Epyc Rome / 第三代线程撕裂者平台检测
修复：Gemini Lake 平台检测
修复：Whiskey Lake 代号
修复：一些 Celeron / Pentium 处理器上的 VID 报告不正确
修复：基于英特尔 Banias 的处理器运行时崩溃
修复：与响应 DPI 更改相关的错误
修复：某些 AMD Athlon64 处理器的 VID 报告
更改：基于 AMD Bulldozer 的处理器现在显示模块 / 线程的数量而不是核心 / 线程
更改：提高关于不支持的英特尔 CPU 的信息的准确性