CPU 测温软件 Core Temp 发布 1.17 更新：支持最新的英特尔与 AMD 处理器

IT之家4月5日消息 CPU 测温软件 Core Temp 近日发布了 1.17 版本更新，距离该软件上次更新已有 10 个月。

本次更新主要是增加了对英特尔第 11 代酷睿 CPU 和 AMD Zen2/Zen3 架构 APU 的支持。

IT之家了解到，Core Temp 是一款 CPU 测温小工具，可帮助用户监控 PC 的 CPU 温度，运行后会自动创建一个 Temp log 的文本文件，以用户设定的刷新时间逐条记录温度和 CPU 频率。

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更新内容如下：