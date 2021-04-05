三星 Galaxy S21 在美销量是 S20 系列的两倍，三种型号分布均匀

IT之家4月5日消息 根据研究机构 Counterpoint 数据，在三星 Galaxy S21 系列手机发售 6 周以来，该系列手机销量明显超过 S20 系列，平均是后者的两倍。总体来看，S21 系列手机销量占比达到了三星全系手机的 50%。

研究机构表示，新款手机销量良好得益于美国运营商提供的优惠活动。T-Mobile、AT&T 均提供了 800 美元的合约计划和以旧换新服务；Verizon 提供 750 美元的优惠合约，包含无限流量套餐。

研究机构还表示，美国用户喜欢 S21 系列手机的摄像头模组外观，因为这种方式会让摄像头显得没那么突出。此外，塑料后壳不会影响到消费者的偏好，这反而会提供更加的摩擦力。除此之外，手机不配送充电器可能会让一部分消费者感到不满，但并不会影响购买决定。

IT之家了解到，通过前六周的手机销量数据分布，可以看出 “超大杯”三星 Galaxy S21 Ultra 最受欢迎，其次是 S21 标准版，销量占比最少的是 S21 Plus。

三星 S21 Ultra 将屏幕分辨率升级至 3200*1440，具有 1500nit 的高亮度，120Hz 自适应刷新率，并且支持 2K 和高刷同时开启。这款手机搭载 1.08 亿像素主摄 + 1200 万像素 120° 超广角摄像头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1000 万像素潜望式长焦摄像头，前置摄像头也达到了 4000 万像素。这款手机 12GB+256GB 版本国行售价 9699 元。

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