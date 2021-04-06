微软 Win10 周二更新：移除旧版 Edge 浏览器

IT之家 4 月 6 日消息 微软此前宣布，微软 Edge 传统版本将随着 4 月份的 Windows 10 周二补丁更新发布而被移除。而现在该补丁已经到来，不过似乎仅有最新的两个 Win10 版本支持。

此外，微软在 3 月为 Windows 10 21H1 预览版用户更新了一个解决 File Explorer 多个 bug 的补丁，但其中包括一个 bug，如果用户使用的是 2019 年 11 月更新版本或更高版本，该 bug 可能会导致文件资源管理器的搜索出现问题。

▲图源：Windowslatest，下同

通过最新的 KB5000842 更新，微软已将这些补丁移植到 Windows 10 最新的 20H2 和 2004 版本中，旨在为更多用户改善文件资源管理器的体验。更新后，搜索过滤将正常运行，并且微软似乎也已解决了一些可靠性的问题，例如占用内存过高。

此外，微软还修复了由 Explorer.exe 引起的性能问题，在该 bug 中，内存方面的一点小bug可能会使资源管理器窗口无响应，并持续消耗其他系统资源。

IT之家了解到，该版本更新中还移除了旧版的 Edge 浏览器，未安装用户自动替换为新的 Chromium 版。

下面是微软官方更新说明，适用于 v2004 和 20H2：



Windows 10服务堆更新-19041.903和19042.903

关键更改包括：

解决在使用多个高 DPI 监视器的设备上使用 Microsoft Edge IE 模式时发生的缩放问题。

允许管理员使用组策略为 Microsoft Edge IE 模式下的用户启用扩展的键盘快捷方式，包括 Ctrl+S。

解决当图标文件的 URI 包含空格时阻止 Toast 集合的图标显示在操作中心的问题。

解决了使高动态范围高 HDR (屏幕) 比预期暗得多的问题。

解决在使用多台监视器时导致视频播放在重复模式下不同步的问题。

解决在兼容模式下使用 Microsoft 日语输入法编辑器键入日语字符时 (应用程序) 的问题。

解决可能会导致设备在混合关闭期间停止响应的问题。

解决由于管理设置而阻止用户调整或关闭触摸板的问题。

解决使用 FlipEx 时导致窗口中的内容频繁闪烁的窗口呈现问题。

解决使用多平面覆盖层或 MPO 时导致窗口中内容频繁 (窗口) 的问题。

解决焦点在 Microsoft Edge 中框之间更改后发生的日语输入问题。

解决筛选文件资源管理器搜索结果时未显示任何内容或无限期显示"计算筛选器"的问题。

解决了将设备旋转到纵向模式时，拆分布局对触摸键盘不可用的问题。

当家庭安全计划中的孩子帐户具有管理权限时通知用户。

解决在触摸屏设备上使用"关闭"按钮阻止关闭 Toast 通知的问题。

解决堆泄漏问题，该问题 explorer.exe消耗大量 内存。

将俄罗斯 Volgograd 时区从 UTC+4 更新为 UTC+3。

为南非共和国添加新的时区 UTC+2：00 的"Utc+2：00"。

解决 Windows 事件日志转发客户端的问题，客户端返回第一个匹配的证书，而不检查私钥权限。通过此更新，Windows 事件日志转发客户端仅在网络服务对私钥具有读取权限时，才选择客户端的证书。

解决在系统上启用听录时导致基于 PowerShell 的监视器停止工作的问题。

解决使用云解决方案提供商和 CSP 许可证激活 Windows 时停止 BranchCache () 的问题。

解决阻止 Windows 10 家庭版设备使用移动设备管理 (MDM) 服务（如 Microsoft Intune）升级到 Windows 10 专业教育版的问题。

解决阻止 App-V 应用程序打开并生成错误0xc0000225。

解决了当设备制造商的名称包含保留字符时，注册到 MDM 服务中的某些计算机无法同步的问题。

解决使用配置服务提供商和 CSP (CSP) 配置用于审核其他登录/注销事件的自定义设置的问题。自定义设置未能生效。

解决当 TPM 中不存在受信任的平台模块 (TPM) 导致系统停止工作的问题。错误代码在 TpmTasks.dll！TrackTPMStateChanges 为 c0000005。

解决了在启用 AppLocker 且系统 不在 internet 上时appidcertstorecheck.exe多个实例在系统上运行的问题。

解决启用 Windows Hello for Business 时发生的凭据漫游问题。

解决阻止性能监视工具显示单实例计数器对象的已记录数据的问题。

解决阻止基于 Chromium 的 Microsoft Edge 正常工作的问题。如果 Microsoft Edge 与 Microsoft App-V 结合使用，并且虚拟环境中启用了字体，则会出现此问题。

解决在计算机尝试连接到混合 Azure Active Directory 计算机时导致黑屏或延迟登录加入混合 Azure Active Directory login.microsoftonline.com。

解决导致系统停止工作的问题，并生成错误代码0xC9。

解决 7.1 声道音频技术的问题。

解决使用 RemoteApp 时意外打开 Caps Lock 的问题。

使 Windows 能够检索更新的打印机功能，以确保用户具有适当的可选打印选项集。

更新了对某些打印机上具有长边第一个送纸方向的打印作业的孔洞打孔和装订位置的支持。