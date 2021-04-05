799 元，微软全新 Xbox 无线耳机明日开售

IT之家4月5日消息 微软国行全新 Xbox 无线耳机将于 4 月 6 日在微软官方商城及 Xbox 游戏渠道合作伙伴处正式开售，售价 799 元。

据介绍，全新 Xbox 无线耳机采用了轻量化机身设计，以及可以让双耳平均受力的超软 PU 耳罩。此外，这款无线耳机机身还配有可调节头带及软垫以满足不同头型用户的舒适需求。

IT之家了解到，全新 Xbox 无线耳机拥有简洁的现代设计、由高品质坚固材料打造的头带、橡胶旋钮、可调节麦克风，支持包含 Windows Sonic,Dolby Atmos 以及 DTS Headphone: X 在内的行业领先立体声技术。

玩家可通过 Xbox Accessories App 调整音频操控，其中包括 : 均衡器设定、低音增强、自动静音灵敏度、麦克监测、以及静音灯亮度调整。

此外，Xbox 无线耳机还可以通过与玩家的主机无线连接自动获取更新，确保玩家可以获得不断提升的优质音频体验。当然，微软也强调使用设置及自定义功能需要确保已安装最新版本的 Windows 更新。

此外，这款耳机还支持快充：充电 30 分钟可以提供 4 小时的续航时间，而充电 3 小时则可以为静置状态下的耳机带来 15 小时的续航时间。

“我们在试音室中花了大量的时间去尝试分类和理解耳机如何在不同房间环境下重塑声音，这款耳机可以在客厅、游戏室以及宿舍等环境下使用。“项目构架师及负责人 Erik Garcia 表示，“我们同样还对游戏体验进行了深入研究以确保通过麦克风提供高质量的聊天通话，避免背景噪音。”

微软表示，除了优质的音频表现全新 Xbox 无线耳机还可以为玩家提供高清且智能的通话聊天体验。这款 Xbox 无线耳机的双重音束形成麦克风原件帮助筛选通话音频与背景音，且支持音频筛选功能和自动静音功能，可以帮助玩家在使用耳机的过程中收录通话音频而不是背景音。

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