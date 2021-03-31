亚马逊收购印度电商 Perpule：帮助海量 “夫妻店”支持移动支付

北京时间 3 月 31 日凌晨消息，据报道，近些年，电商巨头亚马逊从线上逐步向线下零售领域进军，其扩张步伐在持续中。3 月 30 日，亚马逊宣布已经收购印度电商领域新创公司 Perpule。

印度是全球第二大人口大国，但是其电子商务依然不发达。在全国零售总额中，实体零售依然占到了 95% 的份额。而亚马逊此次收购的 Perpule 公司主要帮助线下零售店开展互联网相关业务，该公司诞生已经有四年时间。

监管文件显示，亚马逊此次收购采取全现金方式，一共斥资 1470 万美元。除此之外，亚马逊还将额外提供 500 万美元，对对方员工进行补偿。

Perpule 迄今为止已经累计融资 636 万美元，该公司主要面向实体零售商提供销售场所的移动支付设备，这样消费者可以实现移动支付。该公司相关软件已经进入印度各种软件商店中。

亚马逊发言人在一份声明中表示，Perpule 公司开发了创新、基于云端的销售现场支付方案，可以让实体零售店更好的处理商品库存、支付流程，提升顾客购物体验，“我们很高兴 Perpule 加入亚马逊，一起对印度各类型企业提供增长机会，并提高印度消费者的购物体验。”

Perpule 公司在 2016 年诞生时，其最初的产品是帮助消费者解决在印度实体商场超市的排队之忧。该公司后来推出了更多协助实体零售商的新产品，比如让企业实现集中订货的 StoreSE。

去年，该公司开始进行地区扩张，将产品打入到了包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡和越南在内的东南亚市场。

亚马逊在全世界的战略都是逐步从线上零售进入到线下零售中，比如若干年前斥资 137 亿美元收购了美国全食超市。在印度市场，亚马逊也开始采取类似动作，该公司计划利用印度的实体零售网络，推进自家的快递、仓储业务以及商品储备。

印度零售市场的竞争正在加剧。除了本土实力最强劲的电商对手 Flipkart 之外，信实集团（隶属于印度首富阿巴尼）旗下的互联网企业 “Jio 平台公司”去年融资了 200 多亿美元，电子商务也是其觊觎的一个市场。

巧合的是，就在一周前，谷歌也对一家产品和 Perpule 类似的新创公司提供了投资支持。

印度有着不计其数的社区零售店或是 “夫妻店”，他们销售各种商品，工资和房租成本都比较低。由于数量众多（印度行业统计显示有 3000 多万家），他们能够实现近距离的快速销售，其服务能力超过任何一家电商的快递队伍。和印度电商企业相比，这些夫妻店有着更好的经济效益。