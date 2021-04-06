消息称基于 Zen 3 的 AMD Threadripper 5000 系列将于 8 月发布

IT之家4月6日消息 自从去年 11 月发布以来，AMD 的 Zen 3 架构已经在用户心中留下了许多印象。但适用于工作站的线程撕裂者 CPU 大约一年半未更新。现在有消息称下一代线程撕裂者将在 2021 年 8 月亮相，也就是说 Zen 3 Threadripper CPU 有望在夏末发布。

推特用户 @ KittyYYuko 声称，AMD 将于 8 月推出下一代 Threadripper 处理器。且此前硬件监测软件 HWiNFO 已经添加了对下一代线程撕裂者的支持。

据外媒称，AMD Ryzen Threadripper 5000 系列（代号为“ Chagall”）为专业人员而设计，可满足高线程负载需求。

IT之家了解到，当前的 Threadripper 3000 系列最多可扩展至 64 个核 128 线程，推测 Threadripper 5000 的 CPU 至少也会有 64 核 128 线程设计的版本，预计将基于其他 Zen 3 处理器采用的 7nm+ 工艺设计。

实际上关于 Threadripper 5000 系列也没有太多其他消息。但 AMD 的 HEDT CPU 产品线将在近期进行更新是无可置疑的一件事，因此我们可能会在今年晚些时候看到基于 Zen 3 的 Threadripper 产品。