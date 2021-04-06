零束 SOA，上汽心中那道光

4 月已至，由上汽集团主办的上汽零束 SOA 平台开发者大会也即将到来。

IT之家之前曾为大家介绍过上汽零束 SOA 开发者平台到底是什么，大家可以先看这篇文章：《全球首个汽车 SOA 平台诞生，我仿佛看到了乔布斯式颠覆之光》。

可以说，零束 SOA 平台体现了上汽对智能网联汽车时代生态世界的理解和认知，寄托了这家全国产销规模最大汽车集团面向未来的战略理想。

上汽零束 SOA 平台一经公布就吸引了外界诸多目光。而就在上汽零束 SOA 平台开发者大会到来前夕，IT之家也受邀前往上汽集团，参观了零束软件中心，就 SOA 的诸多技术和战略细节问题与上汽集团工程师和高管团队进行了深入交流。

在这次交流中，上汽集团副总裁、总工程师祖似杰，上汽零束软件公司首席执行官李君博士等高管与我们进行了坦诚沟通，并且详尽解答了媒体关于上汽零束 SOA 平台的很多疑惑。IT之家此行也是收获颇丰。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”对上汽来说，传统汽车市场 40 年的雄关漫道已经踏了过来，如今却没有时间停留。他们整顿旗鼓，望着远方波涛般起伏的青山，毅然驶入智能汽车的新赛道。

背景：不得不做，也刚好要做的事

在IT之家前往上汽集团的前几日，上汽刚刚公布了其 2020 年的年度报告。过去一年虽受疫情影响，但上汽集团依然连续登顶国内产销第一的位置。新能源车方面，更是实现了 32 万的销量，同比增长达 73.4%，集团排名跃居国内第一，在全球位列第三。

数据本身也许无法说明什么本质问题，但确实能看到新能源车市场持续增长的势头。时代在变化，而 “新能源”也只是从基础的动力角度阐述这种变化，未来决胜的关键或许在于 “智能化”、“网联化”。

但是未来 “智能”、“网联”的汽车到底是什么样子，该怎么去打造？目前还没有人可以给出定论，大家都是在摸索。SOA，是上汽零束给出的答案。

关于上汽零束想到 SOA 这个解决方案的原因，我们已经推测了很多，那么上汽自己是怎么想的？在采访中，他们给出了三点思考，这里IT之家做一下总结。

首先，应该是共创、共赢、共生的理念。

智能汽车包含很很多新的技术，包括 5G、大数据、人工智能，同时也涵盖了更多的供应链，仅凭上汽自己显然无法完成，在新形势下怎么样团结业内生态伙伴，包括将中国互联网企业吸收到一起，是他们首先考虑的。

事实上，在即将到来的开发者大会上，上汽也广邀群英，无论是像 BAT 这样的互联网企业，还是华为、OPPO 等手机厂商，亦或是地平线这样的芯片企业等等，从下面这张泄露出来的图可以看到，上汽的合作伙伴几乎覆盖了汽车、科技、互联网行业的各个子领域。

其次，是真正的以用户为中心。

过去汽车交付到用户手上，整个服务流程基本就结束了，尽管行业会花很多钱做市场调研，但结果并不好，也没有做到以用户为中心。而智能网联汽车时代，新的技术可以改变这种情况，车企的服务甚至可以覆盖一辆车的完整生命周期，只是，要真正做到这样，还需要一个形态和载体。

其三，是基于上汽对 “汽车可能变成万物互联最大载体”的判断。

从互联网、移动互联网到物联网，技术不断积淀，硬件更迭，软件生态也在不断变化，如何构造万物互联时代的生态池？只能以开放的态度，吸纳互联网企业、手机行业、软件行业的力量共同探索。

基于这些思考，SOA 软件开放平台也就顺其自然地被想到。

架构：像乐高积木一样，分割，再拼合

我们说了这么多上汽零束 SOA 软件平台的背景和意义，那么它到底是什么样的呢？探清它的细节和架构，是IT之家此行的重要目的之一。

首先，上汽零束 SOA 软件平台是基于上汽的中央集中式电子电气架构开发的。那么何为中央集中式电子架构呢？这里简单说一下。

我们知道，一辆汽车有成百上千个底层零部件，这些零部件可以实现汽车的诸多功能，而每个功能都是通过一个或多个 ECU（电子控制单元）来控制的。过去，一辆汽车有很多 ECU，分布在车身不同地方，被称为分布式电子电气架构。

但是随着汽车功能越来越多，分布式架构的缺点开始凸显，例如车内线束复杂臃肿，且 ECU 之间孤岛化，很难进行信息交流互通，算力低下等等，总之就是过时了。

于是，汽车底层硬件的架构开始慢慢升级，思路是集中化，就是将和用户感知直接相关、变化频次高的 ECU 模块抽离出来，然后再集中到一起，通过单一的计算平台来控制这些功能，每一个这样的计算平台叫做域控制器。

由此，原来分散的硬件架构变得越来越集中。硬件集中了。在软件层面自然也要跟上，逐渐的，就会产生中央集中式的电子电气架构。

上汽的中央集中式电子架构包含四个域，中央域是大脑，还有自驾域、座舱域和通讯域。中央集中式电子电气架构是上汽零束 SOA 软件平台得以实现的基础。

在这基础上的操作系统采用的是异构的商业化操作系统。不过上汽零束软件公司首席执行官李君表示，上汽也正在规划自己的操作系统。

在异构操作系统上面是 Adaptive AUTOSAR 的架构，同时上汽也做了一些自研的改进。

在这上面，就是 SOA 平台架构了。这其中最重要的，是将所有的智能设备、终端进行硬件的虚拟化，同时在云端，还会进一步将整车虚拟化。因此有车端和云端两个抽象化的概念。

这个过程中最重要的一步是软件的重组和服务化，软件分割成很多原子型的服务，然后进行封装。

原子化过程非常复杂，但上汽坚信，软件原子化是将来的最优解，就好像乐高积木一样，每一块都分割出标准接口，第三方的开发者可以调用，拼出他们需要实现的功能。

不过，李君也举例说，SOA 架构就好比我们把空调分解封装，哪些在云端实现，哪些在应用层实现，哪些硬件要进行虚拟化，目前都没有标准，上汽也还在探索中。

安全：上汽零束 SOA 的核心底座

了解了架构上的细节，紧接着就会有一个问题冒出来：安全。即便你不了解 SOA 平台的架构，在知道 SOA 背后代表的含义后，也会第一时间想到安全的问题，而知道了 SOA 平台的基本架构，则会更关注它的安全问题。

“上汽零束 SOA 的核心底座是安全。”上汽集团副总裁、总工程师祖似杰在采访中如是说。

上汽对于安全问题的解决思路，IT之家可以从两个层面来看。

首先是对 SOA 平台软件和商城本身的把控。

这个层面，上汽零束主要考虑两个事情，一是 “分级”，二是 “评审”。

“分级”的意思就是，不同的参与者握有不同的权限。上汽将零束 SOA 面向的人群分成三类：普通用户、OEM 品牌相关人群、极客。上汽会对不同类型人群使用的工具链做一些区分，平台开放的权限也会做区分，这些会由主机厂自己来决定。

而零束这边开放的程度也是逐步的，先从娱乐系统开放，然后性能给内部的研发人员开放，不同的人群是在各自权限范围内开放，通过这样的体系来实现安全。

而在 8 月份 SOA 平台软件商城开放后，第一批会开放舒适性相关的服务，这时上汽会有强大的评审队伍，审核软件的上架，同时还会吸纳社会资源做评审。

除了把控软件和平台商城本身，另一个层面就是网络信息安全。

网络安全信息安全是老生常谈但永无尽头也时刻不可松懈的问题。对于网络信息安全，上汽零束会采用一套云管端一体化的解决方案，从软件硬件监控、整个云管端一体化的安防的体系，加入算法，加入密钥管理，一套东西进行部署。

同时，“十三五”期间上汽专门成立了一个信息安全研究室，它承担蓝方的角色，零束这边相当于红军，也就是攻和防。上汽祖似杰表示，安全的题目永远是一个矛盾，但关键要把握一点，就是当对方攻第一道城门的时候，要立即响应，在黑客攻击第一道城门时，第二道城门已经建立起来，重点是要把握这个时间差。为此上汽特别在以色列成立了创新中心，在战乱国度最强的网络安全技术中接受洗礼。

“安全问题确实是魔高一尺道高一丈，很考虑企业发生问题的反应速度，最好是一夜之间可以解决掉安全隐患，但也只能说要尽量减少安全问题的发生。”李君表示。

商业：供应链生态，车联生态，数据生态

文章开头我们就说过，上汽零束 SOA 软件开放平台，最重要的理想，是打造智能网联汽车时代的软件生态世界。所以上汽零束 SOA 不仅仅在技术上有挑战，在商业层面上更有挑战。

我们先来看看，上汽面对这种挑战，他可以做什么。

它最大的优势在于：可以覆盖汽车的整个传统产业链。SOA 本就是要把整车的软硬件解耦之后打通，涉及汽车几乎所有的供应链体系，没有联通整个产业链的能力，真的就很难做成这个事。这是上汽天然的优势。

例如在交流中，祖似杰谈到现在很多座椅供应商也在做数字化转型，比如让座椅可以根据不同身高体重调整到最舒适状态。这件事如果是他们自己做，那这个始终就是孤立的，上汽零束和他们联合，这个座椅就变成整体架构里的一个器官，器官可以利用接口和数据不断学习，变得越来越高级，但仍然受到零束的整体控制。

再如现在智能车上有非常多的摄像头，传感器，很多的数据，过去不关联的，现在都可以关联起来，然后源源不断地产生数据，形成智能座舱，这个过程也需要打通很多供应链关系，当然，当他们联结起来，在商业层面就会有广阔的想象空间。

当然，祖似杰和李君博士在采访中都多次强调，“光靠我们是不够的”，这还涉及到 ICT 等其他领域，要想将 SOA 的生态打造出来，第一步就是要广泛连接现实中的供应链生态和合作伙伴。”

全新的纯电架构加上全新的电子架构作为物质基础，然后通过全新的 SOA 平台可以将他们联结起来，再加上外部的供应商。这就是基本的生态结构。

当做成了这些，真正实现了软件定义汽车，那么汽车就不再只是一个狭义的工具，上汽将其定义为第三空间，很多未来化的场景都可以变成显示：比如下班回家愿意在车里躺一个小时听听音乐放松再回家；等人的时候把你的爱车模拟成一辆赛车来一局飙车游戏以消磨时间…… 这些场景在商业层面都会产生巨大的可能性。

还有数据，SOA 很大的作用是把数据连起来了，像人的血液一样，可以把数据运至各个器官，让整体更加健康。围绕数据，上汽可以进一步探索智慧出行的场景，让车成为智慧城市的一部分。这就是他们说的 “数据决定体验”。

不过，你要问基于 SOA 有没有具体的商业模式，祖似杰则表示现在还没有固定的商业模式，他们也是抱着开放和探索的心态在做，同时也在学习一些跨界的商业模式，探索智能车的应用商店的商业模式，包括下载推广，最终要找到与用户产生数据来共享这个价值。

“只有你平台实力足够好，然后生态进来了，真正优秀的应用出来了，才会去做整个未来商业的扩展。”祖似杰说。

结语：SOA，也许就是上汽心中的那道光

数据显示，2020 年，即便在疫情的影响下，新能源汽车的产销依然同比分别增长 7.5% 和 10.9%。所以，对于上汽来说，这是他们不得不进入的战场。并且对于 SOA 来说，IT之家在交流中也得到确认，未来优先部署的也是新能源的数字化车型。

只是，新能源赛道上，我们和世界又站到了一样的起跑线上，必须和传统汽车时代跑得不一样，必须以用战略性创新的方法来参与竞争。这样，对于企业，以及我们国家的汽车工业来说，才不会像过去那样掉队。

汽车是工业皇冠的明珠，是衡量一个国家工业水平的重要标志，未来甚至还会是体现一个国家科技水平的标尺。现在，新的机会已经出现，心中有光，素履以往。对于上汽而言，也许零束 SOA 就是那道光。