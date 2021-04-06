中国东方航空上线「前程万里」：共五档套餐，4666 元至 11666 元

IT之家 4 月 6 日消息 中国东方航空今天宣布「前程万里」上线，官方介绍，“前程万里”是一款直接按航线距离出售和使用的航空旅行产品，用户购买后可在有效使用期限内凭此预订全时季、全航线、全舱位东航、上航实际承运的国内 (不含港澳台)航线所有航班，国际及地区航线航班订座视疫情情况开放，具体时间另行公告。

IT之家获悉，「前程万里」产品以 10000 公里为单位销售，根据预订座位的最晚时限 (不晚于航班起飞日期的天数）条件分为 30 天（售价 4666 元）、14 天（售价 5666 元）、7 天（售价 7666 元）、3 天（售价 9666 元）和通用 (不限时) （售价 11666 元）五种规格，售价不同。用户预订航班座位时，根据所订航班的航线距离和舱位，在所持产品中扣减相应里程。使用该产品换购机票较普通公布运价有较大的价格优势，未来机票价格变化不影响本产品使用，有利于使用人预算管控。

单个产品有效期一年，多个产品不间断启用可计连续有效期：两个产品连续有效期两年，三个及以上产品最长有效期可至 2023 年 12 月 31 日。

用户订座后，在产品有效订座最晚期限前可以免费取消，晚于有效订座期限取消座位，需要按取消时间早晚扣取一定里程，余额返还。取消日期越早扣减的里程越少。

产品可固定一名 2 至 16 周岁 (绑定和乘机时的年龄)的少年儿童在同行时使用等额产品里程进行订座换票。

产品启用后可以享受常规会员礼遇，累计 “东方万里行”会员定级里程、定级消费金额并发放会员积分，但不累计定级飞行次数 (会员积分在产品启用后 7 个工作日内发放，会员定级里程和定级消费金额在东航新会员系统上线后统一计入产品持有人会员账户)。

购买渠道 : 东方航空 App、中国东方航空微信 / 支付宝小程序及后续由官方发布的活动渠道。