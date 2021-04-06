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雷军：小米首辆汽车是 SUV 或轿车，售价 10 - 30 万元，定位中高端

2021/4/6 21:40:26 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家4月5日消息 雷军 4 月 6 日举行个人直播及公布小米汽车的消息。小米集团董事长兼 CEO 雷军在小米直播间表示，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间在 10-30 万元。雷军还表示，新设计的圆形 Logo 比方形更适合汽车品牌，但是还不确定，因为该 Logo 设计在宣布造车计划前确定。

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今天晚上，雷军直播前在微博上发起了小米汽车调查投票，其中包括是否喜欢使用小米品牌，第一辆车是什么型号，给出的选择包括轿车、SUV 、跑车、房车；可接受的价格区间是多少，选择包括10 万以内、10 万到 15 万、15 万到 20 万，20 万到 30 万，30 万以上。

根据网友的微博投票，雷军透露，小米的首台汽车不会是房车或者跑车，三分之二的用户选择 10 万以上，至于小米汽车是否会使用小米品牌 Logo，还在做调研。

3月底，小米公司举行了小米春季发布会，发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。IT之家获悉，雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

IT之家获悉，而小米造车的决定来自米粉的支持。雷军称，从个人设备，到智能家庭、智能办公，再到智能出行，小米将用科技的力量，全力为米粉提供全方位、全场景的美好智能生活。

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关键词：小米汽车雷军直播

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