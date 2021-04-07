疫情促进网课计划：苏格兰爱丁堡学生和教师人人将获得一部 iPad

IT之家4月7日消息 苏格兰此前通过了一个 “爱丁堡为生活而学习”计划。作为计划的一部分，每个 10 至 17 岁的学生从今年 9 月开始都将获得属于自己的苹果 iPad。当然，年龄较小的学生也可以获得，只是尚未公布可用的 iPad 数量。

从官方说明来看，该计划将在 2022 年底之前向学生和教职员工发行 27000 台新 iPad，为学生和教职员工发行 12000 台换新版的 iPad。

此外，爱丁堡学校将通过添加其他无线 AP 来扩展其无线网络。

爱丁堡列出的计划目标是：

从 P6（小学六年级）到 S6（中学六年级）的公平和平等，确保所有学生都可以与他们的老师在学校或在家中进行网上学习

一系列创新性的辅助功能，以改善有额外需求的学生对网课的需求



学生可以在课堂上同时在线或在教室外协同工作

高质量的数字应用 App 可提高生产力和创造力，提供更多个性化和选择学习的方式

学习，思考和数字素养技能的发展对于在当今快速发展的技术社会中取得成功至关重要

此次推出符合《联合国儿童权利公约》第 29 条（教育目标）的规定，旨在鼓励发展儿童的个性，才能和能力。

IT之家了解到，此次款项由爱丁堡市 ICT 服务提供商 CGI 提供，共计 1760 万英镑。此外，美国加利福尼亚州去年也曾宣布将与 T-Mobile 合作向各州最需要的学生和家庭提供100万台iPad。