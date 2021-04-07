拥挤的云赛道，运营商开始加速

中国信通院的数据调查显示：未来三年 80% 的企业将继续增加公有云的投入，90% 的企业将继续增加私有云的投入。

近几年，随着阿里云、华为云、腾讯云在云计算领域异军突起，不断尝试转型的运营商同时在云网融合方面有着得天独厚的优势，也开始在云计算这个拥挤的赛道 “升级装备”加速。

根据财报显示：阿里云在 2020 年四季度营收 161 亿元，经调整净利润 2400 万元。这是阿里云成立以来第一次盈利。再来看华为发布 2020 年财报：企业业务收入同比增长 23% 至 1003 亿元，其中 2020 年华为云增速达 168%，增速最快。

中国电信的 “野心”：云计算将成主业

今年 3 月，中国电信集团投资有限公司与上海云轴信息科技有限公司共同宣布，中国电信已完成对 ZStack 的战略投资，中国电信与 ZStack 将在云计算领域展开更加深入密切的合作。当然，这不是中国电信第一次投资云公司。

中国电信在云计算赛道上开始加速，并且动作频频。

早在去年的天翼智能生态博览会上，中国电信就表示要把云计算服务打造成公司主业，将采取混合云的云网策略。

有消息称，中国电信即将成立天翼云科技有限公司，它是由原来的中国电信云计算分公司、中国电信上海信息化研发中心、中国电信广州信息化研发中心以及中国电信云计算内蒙古分公司和中国电信云计算贵州分公司整合而成，将集建设、研发、运营、生态合作和销售服务为一体。

另据公开资料显示：2021 年资本开支计划为 870 亿元，其中在云基建方面的投入将大幅增加，达到 85 亿元，同比增长 107.3%。

日前，中国电信发布公告拟重回 A 股，并公布了相关募资计划，其中云网融合新型信息基础设施项目拟初步募资 270 亿元，未来三年将达 507 亿元。据了解，中国电信未来 3 年计划在 5G 产业互联网建设、云网融合新基建项目、科技创新研发项目中总共投资 1021 亿元，三个方向获得配额分别为 214 亿元、507 亿元、300 亿元。云网融合新基建项目几乎是另外两个方向之和。

据悉，在云基础设施方面，中国电信将部署 10 万台服务器，并扩展部署 MEC / 边缘云业务。IDC 基础设施方面，聚焦京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等 4 大重点区域，新建机柜 5.2 万个，其中自建柜 2.2 万个。

中国移动：三年内进入国内云计算服务商第一阵营

2019 年，中国移动宣布实施 “云改”战略，将移动云设定为最重要的战略性业务，要求三年内进入国内云计算服务商第一阵营。

2020 年，是移动云加速奔跑的一年。2020 年中国移动财报告显示：移动云业务在整体营收占比大幅提升，达 91.72 亿元，同比暴涨 353.8%；自研 IaaS、PaaS、SaaS 产品 200 余款，较 2019 年增长 180%，已覆盖全国 31 省 333 个地区近百万客户，并发布全新技术内核 “大云操作系统”。

据介绍，2020 年移动云收入实现了 556% 的增长，产品种类也从最初的 39 款增加到 2019 年底的 70 款，2020 年更是大幅增至近 180 款。移动云的资源规模也出现了大幅度增长，vCPU 从原来的 70 多万增至目前的 400 多万，增幅达 470%。

目前，移动云已为近百万客户提供专业云服务，属地机构覆盖全国 31 省，拥有客户经理 5 万余名，技术人员超 12 万人，为客户提供 7*24 小时售后。当下，移动云在全国完善 N+31+X 资源池布局，核心产品可用性高达 99.98%，数据可靠性可达 99.999999999%，堪比行业头部企业。

中国移动云能力中心 IaaS 产品部总经理刘军卫此前表示：目前重点工作就是要将网的能力云化，让用户可以在线上一键式开通原本需要线下消耗大量时间开通的云网一体能力。

中国联通：现在还是市场的追赶者

与中国移动、中国电信的拥有明确进击目标不同，中国联通表示在云计算领域，联通沃云是市场的追赶者。

目前，联通沃云凭借着新一代云管平台进入了 CMSP 领域，支持九云一同。新沃云也集成了 120 多个开源项目，自主化程度进一步加深。与此同时，在新智能方向，联通沃云统一基础能力的智慧 PaaS 已经正式上线，整合了云原生能力、大数据能力、AI 能力等，为客户提供智慧支撑。联通沃云还基本完成了底层沃云 iPaaS 平台和行业中台所构建的数字化转型综合方案，并在教育、医疗、城市治理、公安、交通、环保、水利等行业化应用场景做了印证，并参与了多个智慧城市建设项目。

据悉，中国联通有自己的 IDC 建设指引，未来会重点深化京津冀、长三角、大湾区的数据中心布局，提升重点用云区域的资源储备能力。在建设策略上，会重点聚焦产能达标、绿色环保、将本增效、广泛合作五个方面。

今年 2 月，中国联通在原联通系统集成、联通云数据、联通大数据、联通物联网、联通智慧安全科技有限公司基础上整合成立了联通数字科技有限公司。

如今，联通数科打造了 “物云数智链安”六大创新基础平台能力助力客户数字化转型。与此同时，联通数科凭借中国联通的云网融合优势和布局全国的三层云池一张网，将云管平台与云网平台打通，为企业用户提供真正意义上云网融合的多云管理体验。发挥安全可信、云网一体、多云协同、专属定制的优势，助力政企更敏捷更智能云化转型。

另据了解，中国联通以骨干网为承载网络，打造国内首个大规模广域网 SDN（软件定义网络）商用产品云联网系统，提供了安全、快速、弹性、电商化的云网协同连接服务，解决客户一点 / 多点上云、多云连接、混合组网、跨镜互联等需求，目前已覆盖全国 334 个地市和 41 个海外节点。